o mamă propune primăriei sibiu o soluție ca fiicele ei să nu mai facă școală după-masă

Școala Gimnazială nr. 21 din municipiul Sibiu este supraaglomerată, potrivit unei mame ale cărei fiice studiază în această unitate de învățământ. Acesta a propus, în plenul consiliului local, să fie achiziționate containere modulare, astfel încât elevii să nu mai facă ore după-amiaza.

O sibiancă ale cărei fiice învață la Școala Gimnazială nr. 21 a venit în fața aleșilor locali, miercuri, la finalul ședinței Consiliului Local, pentru a pune pe tapet o problemă cu care se confruntă unitatea de învățământ. Aceasta a vorbit în numele părinților, cerând municipalității să găsească o soluție astfel încât elevii claselor a VIII-a să nu fie nevoiți să vină la cursuri după-amiaza.

Școală supraaglomerată

În prezent, la Școala 21 învață aproximativ 850 de elevi. În ultimii ani, școala s-a aglomerat, ceea ce a condus la împărțirea cursurilor în două schimburi. Copiii din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a au învățat, în acest an școlar, după-amiaza. În acest ritm, există riscul ca și elevii din clasa a VIII-a să învețe după-masă.

„Sunt mama a două fetițe care învață la Școala 21 și problema pe care vreau să v-o aduc la cunoștință este legată de riscul ca din toamna acestui an, clasele de a VIII-a, să treacă la programul de după-amiază pentru că nu sunt săli de clasă suficiente. (…) La școala noastră învață în jur de 850 de copii și zona arondată școlii este destul de mare, cuprinsă între Bulevardul Milea – Bulevardul Mihai Viteazu – strada Rahovei – strada Iorga. Noi suntem foarte aproape de cartierul nou construit, pe Doamna Stanca, iar locuitorii acestui cartier preferă să își trimită copiii la școala noastră fiind foarte aproape. Acesta este un alt motiv de supraaglomerarea a școlii noastre. Până în urmă cu 4 ani, aveam un singur schimb, de dimineață, și erau câte trei clase pentru fiecare nivel. În anul 2020, au început niște lucrări la etajul doi, pentru că nu exista grup sanitar acolo, și atunci o clasă nu a mai fost disponibilă pentru copii. De asemenea, biblioteca s-a mutat la parter, iar alte două spații au fost transformate în laboratoare de științe și arte. O consecință nedorită a acestor lucrări a fost reducerea numărului de săli de clasă, iar soluția a fost trecerea claselor a V-a și a VI-a la programul de după-amiază. În anii următori, s-au format câte patru clase de pregătitoare, iar în ultimul an, am avut chiar cinci clase de pregătitoare. Anul acesta am avut clasele a V-a, a VI-a și a VII-a de după-amiază. Pentru anul următor, sunt aprobate patru clase de pregătitoare, ceea ce determină trecerea claselor a VIII-a la programul de după-amiază, iar asta dorim să evităm”, a spus Mirela Popa Bianu, mama a doua eleve de la Școala 21.

Pentru a evita o astfel de situație, părinții elevilor de la Școala 21 au făcut o adresă către Primărie, în luna decembrie a anului trecut, și au cerut să fie achiziționate containere modulare în care să fie amenajate clase suplimentare. „Cunosc acest risc, mai mulți părinți, împreună cu conducerea școlii, ne-am întâlnit de mai multe ori încă in toamnă, și am început să căutăm soluții pentru a asigura programul de dimineață, deocamdată pentru clasele a VIII-a. Din experiența altor scoli din oraș, o soluție imediată ar putea fi amplasarea unor containere modulare în curtea școlii, astfel încât 4, 5 clase să își poată desfășura activitatea aici începând chiar din toamna acestui an. Soluția pe termen lung, bineînțeles, ar fi construirea unui nou corp de clădire. Toate acestea le-am menționat într-o cerere adresată primăriei în 13 decembrie 2023. Am primit răspunsul în ianuarie și ni s-a comunicat că situația școlii va fi analizată și vom primi o soluție în perioada următoare”, a adăugat sibianca.

Având în vedere că mai sunt mai puțin de 3 luni până la începerea noului an școlar, părinții elevilor de la Școala 21 vor să afle dacă există soluții ce pot fi implementate urgent astfel încât elevii claselor a VIII-a să nu fie nevoiți să vină la cursuri după-amiaza.

Fodor: „În limita bugetului…”

Măsurile în privința supraaglomerării acestei școli se vor lua „în limita bugetului”, a precizat Astrid Fodor. Aceasta a spus că va analiza situația prezentată, iar apoi va transmite în scris un răspuns.

„O să vă transmitem în scris, vom respecta ce scrie în legea educației naționale. În rest, în limita bugetului vom vedea ce facem la fiecare școală. Nu putem aloca toți banii din buget numai pentru extindere de școli. Avem foarte multe proiecte care sunt deja bugetate. Vom face o analiză și o să vă răspundem în scris după o analiză clară a bugetului, a proiecției pe următorii ani”, a spus primarul Sibiului.

Câte școli sunt în această situație

Consilierul USR Diana Mureșan a cerut lămuriri privind situația școlilor din oraș aflate în situații asemănătoare. „Știm la acest moment dacă alte școli din oraș sunt într-o situație asemănătoare? Poate ar fi bine să știm cum stăm acum pentru a găsi soluții din timp”, a spus Mureșan.

Primarul Astrid Fodor a precizat că Serviciul Școli din cadrul primăriei a primit zilele trecute informații și propuneri de la Inspectoratul Școlar Județean, care urmează să fie analizate.

Un alt părinte a venit în fața aleșilor locali, în primăvară, pentru a prezenta o situație asemănătoare la școala 18 din Sibiu. Pentru elevii care învață aici, municipalitatea a găsit o soluție.

