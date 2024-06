contaminare alarmantă cu materii fecale după râul sadului, semnalată autorităților de operatorul de apă

Compania Apă Canal a trimis o adresă către Primăria Râu Sadului referitoare la contaminarea drastică a apei din Râu Sadului. Primarul spune că, cel mai probabil, aceasta se datorează faptului că nu există canalizare, iar dejecțiile unora dintre locuitori se revarsă direct în apă.

În urma monitorizării calității sursei de apă la intrarea în Stația de Tratare Sadu, s-a observat o contaminare fecală persistentă cu agenți patogeni care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea populației.

Apă Canal Sibiu S.A. a prelevat probe pe cursul râului, în amonte de captarea pentru Stația de Tratare. Astfel, s-a constatat că după traversarea localității Râu Sadului, calitatea apei brute se depreciază drastic, iar parametrii indicatori de poluare fecală înregistrează creșteri semnificative, cuprinse între 10-36 de ori, în funcție de parametru. În amonte de localitate, valorile acestor parametri fiind corespunzătoare cu un grad de contaminare naturală a surselor de apă de suprafață.

Poluarea apei este cauzată de faptul că localitatea Râu Sadului nu dispune de un sistem de canalizare și deversarea apelor reziduale se efectuează direct în râu, fără un proces de epurare. Astfel, contaminarea sursei de apă este continuă și reprezintă o dificultate majoră a procesului de tratare în vederea potabilizării apei.

„Am vrut să tragem un semnal de alarmă pentru că acea comună nu dispune de un sistem de canalizare și trebuie luate măsuri. Am prelevat mai multe probe din mai multe puncte și am constatat că apa intră în localitate foarte bună și iese de o calitate foarte proastă. Influențează calitatea apei brute. Este pericol și pentru omul de rând, nu este o apă potabilă, chiar dacă aparent arată a fi curată”, a spus directorul general al Companiei Apă Canal, Vasile Maier.

Localitatea Râu Sadului nu face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” și are o populație mai mică de 2.000 locuitori. Din acest motiv, nu a fost inclusă în programele de investiții cofinanțate din fonduri europene și derulate de către Apa Canal Sibiu SA.

Primarul comunei Râu Sadului cunoaște problema și spune că este foarte greu să găsească finanțare pentru a introduce rețeaua de canalizare. „Am primit adresa respectivă. Se pare că s-au făcut niște analize de către cei de la Apă Canal. Probabil din cauza canalizării este apa cum este. Noi avem un studiu de fezabilitate pentru Râu Sadului. Probabil unii dintre locuitori au deversări direct în apă, dar o parte dintre locuitori au bazine vidanjabile. Pentru că Râu Sadului nu are canalizare, apa menajeră ajunge în râu. Pot ajunge și dejecții de animale de la grajduri. Noi ne chinuim să facem de câțiva ani canalizare integrată, cu stație de epurare. Din cauza că suntem puțini ca număr de locuitori, nu suntem eligibili pentru finanțare. Prin PNRR nu am putut să depunem proiect pentru că nu aveam stația de epurare. Am încercat și prin Anghel Saligny, nu am putut nici acolo. Acum avem studiu de fezabilitate la CNI, este pe lista-sinteză. Vreo 30 de milioane de lei ne costă canalizarea. Nu putem rămâne la nesfârșit fără canalizare în Râu Sadului, dar din bugetul local nu avem cum să facem”, a spus primarul Daniel Minea, din Râu Sadului.