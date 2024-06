csc șelimbăr își prezintă vineri noul antrenor

Tehnicianul Constantin Schumacher (48 de ani) a reziliat joi contractul cu CS Mioveni și vineri va fi prezentat oficial la CSC Șelimbăr.

Antrenorul cu care CSC Șelimbăr negociază în ultima vreme, Constantin Schumacher va fi prezentat vineri de ”călăreții roșii.” Tehnicianul a reușit, conform siteului Liga 2.ro să își rezilieze acordul cu CS Mioveni, formație cu care a jucat în sezonul precedent într-un baraj de promovare în prima ligă, pierdut contra FC Botoșani.

Directorul CSC 1599 Șelimbăr și Constantin Schumacher ajunseseră de săptămâna trecută la un acord verbal, dar tehnicianul era încă sub contract cu CS Mioveni. Pentru că își îndeplinise obiectivul în sezonul recent încheiat, contractul lui Schumacher cu argeșenii, scadent în această vară, s-a prelungit automat pentru încă un sezon, conform unei clauze prevăzute în acesta.

”Sper să ne ridicăm la nivelul reușitelor lui Claudiu Niculescu”

După ce a apărut oferta de la CSC Șelimbăr, Schumacher a căutat înțelegere la conducerea clubului din Mioveni, ajungându-se în cele din urmă la un acord de reziliere. Astfel, tehnicianul va fi de vineri la antrenamentele ”călăreților roșii”.

”Am reziliat cu Mioveni, le mulțumesc celor de acolo, am avut un an extraordinar, dar încă nu am semnat cu altă echipă. Nu pot să neg că am vorbit cu cei de la Șelimbăr, toate lucrurile sunt ok. Am discutat despre transferuri, vrem să aducem jucători tineri, să facem o echipă bună, pentru ca în următorul an să ne gândim la promovare. Sezonul trecut a fost o performanță mare pentru CSC Șelimbăr, Claudiu Niculescu a făcut un lucru super, sper ca și noi să ne ridicăm la nivelul lui. Cu cei care au mai rămas, cu cei care vor mai veni, sper să facem o echipă bună” a anunțat Constantin Schumacher pentru Ora de Sibiu.

Din lotul care a încheiat sezonul trecut mai continuă la Șelimbăr: Palmeș, Natea, Monea, Rodri, Soare, Visic și Ayine. CSC Șelimbăr a reușit până acum două transferuri, fundașul stânga Sorin Șerban (24 de ani, ACS Mediaș 2022) și portarul Rareș Măluțan (18 ani, Viitorul Cluj).

Fadi Haddad, noul secund

Altfel, CSC Șelimbăr s-a reunit de luni, 24 iunie, sub coordonarea iordanianului Fadi Haddad, care va fi secundul echipei șelimbărene, conform Liga 2.ro. Acesta a fost secundul lui Eugen Neagoe la FC Argeș. Bogdan Vișa a fost cel care a condus și el antrenamentele din această săptămână. Iordanianul Fadi a mai fost antrenor secund la Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, în stafful lui Eugen Neagoe. A mai lucrat în Emiratele Arabe Unite cu Marius Șumudică și Ion Marin, precum și în Iordania, cu Florin Motroc.