legendara isabelle adjani și actorul american john malkovich, în premieră pe scena fits

Cea de-a șasea zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a adus în fața publicului două spectacole extraordinare și mult așteptate. Ambele evenimente s-au jucat cu casa închisă şi au fermecat audiența prin regalul actoricesc și intensitatea emoțiilor transmise de pe scenă.

În singurătatea câmpurilor de bumbac cu John Malkovich și Ingeborga Dapkunaite de Bernard-Marie Koltès, în regia lui Timofey Kulyabin a fost capul de afiș al zilei de ieri. Cei doi actori pornesc într-un dans al vorbelor, dar detaliile și obiectul înțelegerii lor rămân învăluite în mister. În schimb, asistăm la un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate. A fost prima dintre cele trei reprezentaţii programate la această ediţie a FITS.

Freamătul sufletului, de Valérie Six, a fost cel de-al doilea moment mult așteptat al zilei, în care faimoasa actriță Isabelle Adjani a oferit un recital poetic extraordinar în fața unui public cuprins de magia cuvintelor. Legendă vie a cinematografiei franceze, Isabelle Adjani a urcat pentru prima dată pe scena de la FITS pentru a interpreta The Murmurs of the Soul (Freamătul sufletului), în care dă glas textelor unor giganți ai literaturii, printre care Marguerite Duras, Cynthia Fleury, Camille Laurens, Françoise Sagan, Neige Tigre.

Ziua a șasea a FITS a mai adus în fața publicului prezent la Sibiu și Teorema de Pier Paolo Pasolini, în regia lui Eugen Jebeleanu, acesta fiind un spectacol în care frumusețea și cruzimea își dau întâlnire, o experiență seducătoare și un elogiu adus marelui film semnat de Pasolini. Un tânăr intră în casa unor burghezi bogați. El este însăși frumusețea. Și venirea lui este mai mult o vizită care se împlinește prin posesia fizică. Servitoarea, Emilia, apoi fiul familiei, Pietro, mama, Lucia, fiica, Odetta, și tatăl, Paolo, toți vor cunoaște oaspetele, în sensul biblic.

În Anglia anului 1666, Shakespeare este mort, iar domnia puritană a lui Cromwell s-a încheiat în sfârșit. După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Charles al III-lea a devenit noul rege al Angliei. Libertin și bun de nimic, el refuză să învețe din greșeli și își neglijează atribuțiile regale, spre disperarea fratelui său vitreg, Solomon Spare. The Backs(I)ide de Sean Russel, în regia lui Beth Vyse, este un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei și imaginează ce s-ar întâmpla dacă am aluneca pe coaja de banană. Ziua a continuat cu spectacole de muzică și dans, dintre care amintim Milk, un spectacol de Edith Buttingsrud Pedersen și Eterna reîntoarcere de Yaràkä din Italia. În folclorul italian, „curannera” era un vraci, o femeie din popor care practica medicina tradițională, folosind elemente ale naturii, pentru a ameliora afecțiunile trupului și ale spiritului. Muza ansamblului tarantin Yaràkä este, prin excelență, o punte între culturi aparent îndepărtate. Repertoriul ansamblului este ancorat într-o cultură ritualică: fiecare cântec relatează exorcizarea unui rău al sufletului sau evocă o frică ce împiedică circulația energiilor, acestea găsindu-și leacul într-un cântec ancestral.



Desigur din a șasea zi nu au lipsit nici spectacolele de stradă cu acces liber, unde zeci de mii de oameni au fost martori la magia FITS. The Blind, Techno Brass Composer, Dans hipnotic, Misterul focului, Un cuplu excentric, Cu scaunul prin oraș, sunt doar câteva dintre spectacolele care au făcut deliciul publicului sibian.

Ziua artistică a fost completată de conferința specială care a prilejuit dialogul între poetul și dramaturgul român Matei Vișniec și David Gutiérrez, regizorul spectacolului Carmen de Bizet, care a avut avanpremiera mondială anul acesta la FITS. Carmen, celebrul personaj al lui Bizet, revine pe scenă, de data aceasta la Sibiu pentru a ilustra condiția universală a femeii. Compania de balet flamenco din Barcelona abordează în cel mai nou proiect al său, mitul etern al lui Carmen. Această nouă interpretare a operei lui Bizet împrumută elemente noi, necunoscute până acum, din universul flamencoului și se poziționează dincolo de concepția tradițională în care a fost catalogată de-a lungul timpului, adaptându-se la realitatea societății contemporane. Valorile care o fac pe Carmen o femeie a vremurilor noastre, precum și adaptarea muzicii și a baletului flamenco în stilul caracteristic al lui David Gutiérrez, plasează spectacolul într-o nouă paradigmă a mitului universal și a flamencoului din secolul al XXI-lea.

David Gutiérrez Molina s-a născut la Barcelona în 1994 și și-a început cariera foarte devreme, făcând primii pași în arta flamencoului când avea doar 4 ani. Acest bailaor și-a dezvoltat caracterul și esența sub tutela unor faimoși maeștri ai genului. Talentul și pasiunea sa l-au făcut să se alăture unor trupe de dans prestigioase din Spania, dar în 2017 și-a creat propria companie de flamenco: Barcelona Flamenco Ballet. Primul spectacol al acesteia, „Flamenco Reborn”, a avut un succes copleșitor. De atunci, BFB a realizat producții celebre la nivel mondial cum ar fi „Tiempo Nuevo” sau „Luxuria” prezentate pe unele dintre cele mai emblematice scene ale lumii. David a colaborat și cu echipa de înot sincron a Ucrainei pentru Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și a realizat coregrafii pentru campionate de patinaj artistic, demonstrându-și de fiecare dată abilitatea de a îmbina flamencoul cu discipline sportive de elită. David Gutiérrez iese în evidență prin energia sa debordantă și prin capacitatea sa de a se conecta emoțional cu publicul, ceea ce îl transformă într-o figură simbolică a flamencoului. A câștigat premii cum ar fi Premiul pentru artele spectacolului al Federației Andaluze a Comunităților din Catalonia și a fost nominalizat la prestigiosul Max Awards, categoriile Cel mai bun artist și Cel mai bun coregraf pentru capodopera „Flamenco Reborn”.

