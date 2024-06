actorul american john malcovich a dezvăluit la sibiu de ce e importantă prietenia pe scenă și în viața reală

Dacă ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu este dedicată prieteniei, John Malcovich și Ingeborga Dapkūnaitė par să fie unul dintre cuplurile rare din lumea teatrului și filmului care o ilustrează atât de bine, în care actorii se întâlnesc în mod repetat pentru a lucra pe același platou sau pe aceeași scenă. Actorul John Malkovich a vorbit la FITS despre relația sa profesională și personală de peste trei decenii cu actrița lituaniană, alături de care joacă în piesa „În singurătatea câmpurilor de bumbac”.

În ciuda faptului că au fost programate trei reprezentații pentru acest spectacol, dintre care una în după masa aceasta, de la ora 16.00, biletele s-au epuizat încă de dinainte de începerea festivalului, demonstrând interesul și apetitul publicului nu numai pentru teatru, ci și pentru întâlnirea cu personalități ale filmului și teatrului care și-au croit un traseu recunoscut la nivel internațional.

Prietenia unui coleg este un lucru extraordinar, mai ales în domeniul artistic.

„Cu Inge am avut o relație de lucru extraordinară și o prietenie superbă, de peste 30 de ani. Am jucat împreună pe scene de teatru, în filme, în tot felul de producții artistice. Prietenia unui coleg de lucru este extraordinară pentru că de obicei lucrăm cu oamenii o singură dată, maxim de două ori în domeniul nostru. Trebuie să cultivi aceste posibilități de a lucra cu persoanele respective și în viitor, ceea ce noi am reușit să facem timp de mai multe decenii”, a declarat Malkovich.

Malcovich și Dapkūnaitė, s-au întâlnit la Londra în 1991, în timpul unei audiții pentru o piesă de teatru. Ingeborga era actriță la Teatrul Național din Vilnius și venea dintr-o proaspătă fostă republică sovietică, fără să știe mare lucru despre actorul american. Văzuse o casetă cu filmul „Legături periculoase” al lui Malkovich ca să se pregătească pentru audiție și realizase că avea de-a face cu un actor foarte bun.

„Am zburat la Londra și m-am gândit că e imposibil să citesc un rol împreună cu el. Când și-a luat la revedere, mi-a spus terrific!. Apoi eu am ieșit și m-am plimbat în Covent Garden, gândindu-mă că acest cuvânt are sensul de îngrozitor în limba engleză. Am trecut pe lângă un magazin în care puteam cumpăra diverse obiecte și l-am întrebat pe vânzător: „Terrific – e de bine sau de rău?” A zis că e de bine. Da, așa ne-am cunoscut. Încă cred că e imposibil să citești prost dacă faci acest lucru împreună cu John. Am fost norocoasă să fac asta de multe ori de atunci”, își amintește Dapkūnaitė.

Ce separă teatrul de cinematografie?

În cadrul evenimentului, cei doi actori și-au împărtășit gândurile despre diferențele care separă teatrul și cinematografia. Pentru Malkovich, cele două arte nu sunt nici măcar verișoare, ci rude foarte îndepărtate. „Actoria în cinematografie se rezumă la câteva secunde de calitate”, unde „actorul nu are niciun control și nici nu poate să-și aducă vreo contribuție”. În teatru însă, retrăiești același spectacol în fiecare seară. „Teatrul e ceva viu, este efemer”, în timp ce cinematografia e „puternic manipulată. Imposibil de mult manipulată”.

Ingeborga Dapkūnaitė are în spate o carieră în industria de film rusească dar și americană, fiind cunoscută pentru rolurile din „Șapte ani în Tibet” (1997), „Misiune imposibilă” (1996) și „În spatele măștii” (2007). Chiar dacă iubește atmosfera de pe platourile de filmare, consideră că teatrul este modul său de a comunica cu lumea. „Dacă aș putea picta, probabil aș picta. Pentru mine însă, calea cea mai ușoară și naturală este aceasta”.

Actoria și regia activează părți diferite ale creierului

Deși întâlnirea cu teatrul și filmul s-a produs pentru John Malkovich atât în calitate de actor cât și de regizor, profesionistul Malcovich nu uită niciodată care îi este locul pe platoul de filmare sau pe scenă. Pentru el, actoria și regia activează două părți diferite ale creierului. „Niciodată nu mă gândesc la regie atunci când joc. Mă gândesc doar la acțiunea următoare și la reacția mea”, mărturisește acesta. „Eu nu regizez niciodată un spectacol în care joc și nu mă cred actor atunci când regizez. Aș zice că în ocaziile când nu am fost de acord cu regizorul pe un anumit personaj, cel mai probabil m-am înșelat. Așa că nu mai intru în dezacorduri cu regizorul. Regizorul e acolo cu un scop. El se uită la ce faci, nu tu”.

Cei doi actori au dezvăluit nevoia lor continuă de a se întoarce pe scena teatrului, acolo unde energia emoțională a publicului oferă sustenanță. „Pentru mine actoria în teatru este ca surfingul. Valul îl prezintă coliziunea dintre public și material. În cinematografie nu există acest val”, a explicat Malkovich.

Prezența lui John Malkovich și a Ingeborgăi Dapkūnaitė la FITS 2024 a oferit publicului o lecție de normalitate și smerenie, subliniind importanța artei vii și a conexiunii cu publicul, demonstrând că FITS continuă să fie un punct de referință pentru iubitorii de teatru și artă din întreaga lume.