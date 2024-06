explicația directorului apă canal sibiu despre contaminarea cu fecale a apei captate din râu sadului

În urma unor controale de rutină, compania Apă Canal Sibiu a observat că apa din Râu Sadului este contaminată drastic. Dacă în Râu Sadului, în amonte de Tabăra școlară, parametrii analizați sunt normali, la intrarea apei în Stația de Tratare Sadu, bacteriile din apă sunt în cantități alarmante.

În decursul lunii iunie, Apă Canal SA a preluat probe din apa din Râu Sadului, a doua cea mai importantă sursă de apă din județul Sibiu. În urma analizelor de laborator, a rezultat faptul că apa din râu intră în localitatea Râu Sadului cu parametrii normali, dar iese din localitate contaminată cu fecale din cauza dejecțiilor unora dintre locuitori ale căror bazine se deversează direct în râu.

„Decât din Cibin, apa din Râu Sadului este mult mai slab calitativă. Sibiul are două surse principale de apă. Sursa principală este râul Cibin, barajul de la Gura Râului, de unde luăm apă pentru toată zona Sibiului, dar și zone adiacente. Din râul Sadu luăm pentru comuna Sadu, pentru Cisnădie, Rășinari, Cisnădioara și, dacă este nevoie, aducem și în Sibiu. În momentul de față, sursa Sadu este scoasă din funcțiune, conducta mare este în reabilitare pe fonduri europene, luna viitoare cred că finalizăm lucrarea. În momentul de față, în Rășinari și Cisnădie este apă tot din Cibin”, a declarat directorul general al Companiei Apă Canal, Vasile Maier.

De exemplu, probele prelevate din Râu Sadului, în amonte de Tabăra școlară, arată că în apă erau 86 de bacterii coliforme pe 100 de mililitri. Acest lucru înseamnă că apa poate fi considerată aproape potabilă. La intrarea apei în Hidrocentrala Râu Sadului 2, parametrii cresc la peste o mie, aceeași parametri fiind și atunci când apa intră în stația de tratare. Astfel, pe parcursul localității Râu Sadului, din cauza deversărilor și a lipsei unei rețele de canalizare, apa devine periculoasă pentru locuitori.

„Dificultatea nu se poate măsura în grade, dar am prefera să avem o apă cum prevede legea. Să fie sanogenă, să nu trebuiască să o filtrezi, să o decantezi, să îi faci o dezinfecție normală. Acum, dacă ea este mai infestată, trebuie să urmărim mai multe etape de tratare, trebuie să fim foarte atenți să nu dăm apă nepotabilă. Pentru a se înțelege cât mai bine, apa pe care o dăm noi este potabilă, dar apa din Râu Sadului este infectată și oamenii, când merg la picnic și își spală fructele, legumele sau carnea, o spală cu apă care nu este potabilă. Noi ne-am sesizat, că avem laborator de analize, pentru că omul de rând nu are așa ceva și am tras un semnal de alarmă ca cei din Râu Sadului să facă ceva. Toți cei care au fose vidanjabile ar trebui verificați”, a explicat directorul general al Companiei Apă Canal, Vasile Maier.

