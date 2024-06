inedit la fits: tablouri vii pe bălcescu create de artiști tatuatori și actori

Transilvania Tattoo va găzdui evenimentul „Tattoo History – Living Picture”, unde actorii de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu vor aduce la viață personaje din istoria tatuajelor. Tablourile de 3 metri, pictate live de artiștii tatuatori sibieni, vor sta la baza conceptului artistic al momentului.

Evenimentul va avea loc vineri, 28 iunie, de la ora 19:00, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Intrarea este liberă. Spectacolul, realizat în colaborare cu Teatrul Radu Stanca în cadrul F.I.T.S., va consta într-o combinație de teatru și pictură, unde personajele din tablouri prind viață și vă transpun într-o incursiune în timp, în lumea artei corporale, prezentând evoluția acesteia de la începuturi până în viitor

„Este vorba despre un spectacol vizual pe care urmează să-l punem în scenă în colaborare cu Teatrul Radu Stanca și care constă în realizarea a trei lucrări live. Este vorba de diverse picturi de dimensiuni mari, 3 metri pe 2 metri, care au fost realizate live. Prima am făcut-o în avantpremiera Transilvania Tattoo Expo, a doua am făcut-o în timpul festivalului Transilvania Tattoo Expo iar a treia lucrare se derulează acum în cadrul FITS. Lucrările reprezintă evoluția artei corporale, începând din vremurile străvechi, din preistorie până în prezent și continuând în viitor. Deci fiecare lucrare prezintă una dintre etapele principale ale artei corporale și ultima este o viziune a ceea ce va urma”, a spus Ovidiu Popîrțan din partea Transilvania Tattoo.

Actorii vor transpune, printr-un moment artistic de dans contemporan și interpretare scenică, evoluția artei corporale, începând cu primele tatuaje și ajungând până în zilele noastre. Spectacolul va fi însoțit de muzică live, menită să transporte publicul din atmosfera antică până în contemporaneitate. Echipa de artiști plastici este formată din Marius Jucan, Szilard Herzeg și Irina Turcitu din Cluj-Napoca, alături de Ovid Popârțan și Vareș Ciocan.

„N-am mai văzut așa un spectacol nicăieri, ideea mi-a venit mie în urmă cu mai mulți ani, am tot gândit cum să o facem să o putem pune în practică și am reușit să colaborăm. Diseară, la 21:00, va fi acel happening, după care va urma o expoziție. Din fotografii vrem să reiasă clar că lucrurile artistice au fost făcute într-un mediu atipic și live, adică, spre deosebire de pictura clasică, pictura care se desfășoară în studio, într-un atelier, așa când se aliniază stelele, noi am început-o în văzul lumii și am terminat-o tot acolo. Adică asta este cumva similar cu meseria de tatuator, unde nu există momente sau conjuncturi, unde fiecare client o să primească ceea ce artistul promovează,” a mai adăugat artistul tatuator.