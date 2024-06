inspectoratul școlar investighează situația unui elev cu nevoi speciale, lăsat repetent la școala din veștem

Cazurile de bullying devin tot mai întâlnite în școlile din județul Sibiu, dar și din țară. Un astfel de caz s-a repetat și la Școala Generală din Veștem, structură a Școlii „Mihai Viteazu” din Șelimbăr. Tatăl unui băiat cu nevoi speciale susține că cel mic a fost marginalizat, hărțuit de colegi și lăsat repetent în clasa a doua de învățător, atunci când avea cea mai mare nevoie de susținere din partea cadrului didactic.

Marian Horvat este tatăl lui David, elev rămas repetent în clasa a doua, chiar dacă acesta are certificat CES. Părintele se arată revoltat deoarece nu a primit „un colac de salvare” în cazul băiețelului. David a fost lăsat repetent, iar mai departe părinții trebuie să se descurce.

„Povestea a început acum un an când am mers la școală să am o discuție cu domnul învățător de la clasa a II-a, întrebându-l ce se întâmplă cu băiețelul meu pentru că vine tot bătut acasă și nu vrea să mai meargă la școală. Am fost întâmpinat cu negație din partea lui și i-am zis că mă văd obligat să depun plângere împotriva dumnealui. Pe parcurs, dumnealui a început să susțină bullying-ul asupra copilului meu. A început să le zică colegilor copilului să nu se mai joace cu David pentru că este nebun”, a spus Marian Horvat, tatăl lui David.

„A fost marginalizat la școală”

După cum se arată în „Certificatul de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale”, David se încadrează la categoria „Sprijinul special de nevoie I – Bazal”. Mai exact, este o formă de educație specială de care beneficiază preșcolarii și elevii identificați cu cerințe educaționale speciale, în urma evaluării complexe. Spre deosebire de alte categorii, elevii care au nevoie de „Sprijin special de nevoie I – Bazal” urmează studiile în cadrul învățământului de masă, în sala de clasă, prin flexibilizarea predării la clasă și prin acces la instrumente compensatorii.

„Am fost la doamna directoare să încercăm să găsim o soluție, însă nu s-a rezolvat nimic. Copilul a fost în continuare marginalizat la școală. Unii dintre colegi i-au rupt creioanele, i-au ascuns penarul și i-au dat să mănânce din coșul de gunoi un măr. Copiii, văzând că David nu este apărat de cadrele didactice, au început să îl jignească și să îl lovească. Din toată clasa, doar pe al meu l-a lăsat repetent, chiar dacă are CES. Domnul învățător nu a vrut să înțeleagă un copil cu probleme. Copilul are nevoi mai speciale și trebuie ajutat și încurajat de profesori. Am fost la Inspectoratul Școlar Județean și așteptăm un răspuns”, a mai spus tatăl lui David.

Sursa foto: Google Maps

IȘJ Sibiu va face verificări

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu va face săptămâna viitoare mai multe verificări la Școala Generală din Veștem cu privire la programul adaptat pe care David ar trebui să îl urmeze. „A depus la noi sesizare, iar colega celei căreia i-a fost dată spre soluționare ancheta va merge miercuri să verifice catalogul și tot ce înseamnă documentație legată de copiii cu CES, respectiv dacă are program adaptat pentru nevoile lui, dacă a făcut evaluarea adaptată conform programei, dacă are plan de intervenție personalizată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Gheorghe Dincă.

Potrivit edu.ro, elevii cu nivel de sprijin I ar trebui să beneficieze de asistență psihopedagogică și de intervenții de specialitate din partea echipei multidisciplinare, cu profesori – logopezi, profesori psihopedagogi, profesori kinetoterapeuți, profesori-consilieri școlari, profesori – psihologi școlari, după caz, precum și de activități pentru sprijin educațional oferite de către cadre didactice de sprijin și itinerante, în raport cu nevoile acestora.

Reporterul a solicitat un răspuns din partea Școlii Generale Veștem, structură a Școlii „Mihai Viteazul” din Șelimbăr, însă până la momentul publicării articolului nu a primit un răspuns.