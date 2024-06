interviu la ”dublu” despre provocările de la champions sibiu cu antrenorii de volei sabin șopa și andrei banciu

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐢𝐮: Pentru echipa de U13, consider că elementul cheie a fost în primul rând consolidarea relațiilor de joc, datorită faptului că această echipă a lucrat împreună timp îndelungat, aproximativ 2 ani de pregătire împreună în aceeași formulă de joc cu aceleași jucătoare în posturile cheie. Situația este puțin diferită la echipa U15, aceasta având mult mai puțin timp împreună în aceeași formulă de joc. A fost necesară integrarea a 3 fete noi în echipă (Karina, Catalina și Irina) și de asemenea am fost nevoiți să schimbăm sistemul de joc datorită faptului că am pierdut liderul echipei din anul precedent (Daria Ocenic). Dacă pentru echipa U13 obiectivul realist era turneul final și acesta a fost îndeplinit cu succes, situația nu a fost aceeași și la echipa U15.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐢𝐮: La categoria U17, am reușit să repetăm rezultatul minunat din anul precedent și să ne calificăm din nou în Elita campionatului național, implicit în primele 24 de echipe din țară. Este un rezultat bun obținut în urma unui an cu multe antrenamente și meciuri amicale, cu atât mai bun cu cât nucleul echipei este format din fete născute în anul 2008, într-un campionat dominat de echipele care au aliniat în formația de bază în principiu fete născute în anul 2007. Consider că folosim în principiu aceeași strategie pentru toate echipele clubului, dar evident nivelul antrenamentelor este mai ridicat și este nevoie să avem un nivel din ce în ce mai bun având în vedere că anul acesta generația 2008 este în vârf de formă și de generație în campionatul național de Cadete.

𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧 𝐒𝐨𝐩𝐚: Evoluția clubului Champions este continuu ascendentă, iar acest lucru ne motivează și ne menține „flacăra aprinsă”. Am început în 2021-2022 cu obiective micuțe, ne luptam să trecem de faza grupelor și să ajungem la turneul semifinal. Următorul an (2022-2023) am „spart gheața” și am ajuns la primul turneu final U13 unde am ocupat locul 5, iar la U15 am ratat la mustață turneul final fiind învinși de un colos, Dinamo București. La U17 am fost constanți calificându-ne la Categoria Elite chiar dacă fetele au fost cu un an mai mici decât restul competitoarelor. Sezonul 2023-2024 a continuat ascensiunea și am ajuns și la U13 și la U15 la turneul final și am ocupat locul 4 la ambele categorii, iar la U17 ne-am menținut la Categoria Elite și am reușit ceva mai multe victorii.

Ce am învățat din aceste trei sezoane este că doar muncind serios, constant, fără întreruperi, cu mult timp și alte plăceri de timp liber de sacrificat, făcând meciuri amicale cu echipe mai bune de la care mereu am avut de învățat, privind lucrurile cu ochii unui începător care dorește mereu să învețe, fără o atitudine de „le știu pe toate”, doar așa am reușit să progresăm.