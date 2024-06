portarul lui fc hermannstadt are planuri mărețe pentru sezonul viitor (video)

Portarul echipei FC Hermannstadt, sibianul Cătălin Căbuz (27 ani) a discutat din cantonamentul din Turcia despre planurile sale în sezonul viitor al SuperLigii.

FC Hermannstadt l-a achiziționat în această vară definitiv pe Cătălin Căbuz de la CFR Cluj, pentru 50.000 euro. Portarul a semnat un contract valabil pe 4 ani și va primi un salariu de 7.000 euro lunar, care va crește progesiv cu 500 euro în fiecare an. Căbuz a mai jucat la FC Hermannstadt tot sub formă cu împrumut, de la Farul, iar sezonul trecut a fost împrumutat de la CFR Cluj.

”Vrem să jucăm în play-off”

Călin Căbuz este bucuros că a venit definitiv acasă. ”Mă bucur că am venit definitiv, până acum veneam un sezon, apoi eram nevoit să plec, chiar mă bucur că m-am întors acasă, unde sunt iubit, apreciat de oameni. Îmi doresc să facem lucruri foarte bune și în sezonul viitor, dar și în anii următori. Îmi doresc să fac un sezon mai bun decât cel trecut, să îmi ajut echipa când e nevoie, să am intervenții bune și să reușim să ne îndeplinim obiectivul, să jucăm în play-off, să ne duelăm cu cei mai buni. Asta ne-am dorit și sezonul trecut, din păcate nu am reușit” a spus Căbuz într-un material video pentru pagina oficială a grupării sibiene.

”Nu am avut prospețime în amicalele din cantonament”

Goalkeeperul lui FC Hermannstadt a vorbit și despre cantonamentul de la Bolu (Turcia) și amicalele disputate de sibieni în această vară. ”Cantonamentul a fost o perioadă destul de dificilă pentru fiecare dintre noi, era normal să se întâmple lucrul acesta. Este o perioadă în care acumulăm, se vede oboseală, dar mai bine să ne fie greu în cantonament și în campionat să putem să alergăm, să facem jocuri bune, în care să nu cădem fizic. Noi am fost motivați în amicale, ne-am dorit la fiecare meci să câștigăm, dar am reușit doar o victorie în cele trei meciuri, nu am avut prospețimea de care aveam nevoie. Eu zic că au fost meciuri bune, am încercat pe cât posibil să jucăm ce ne-a cerut Mister, sperăm că în campionat să fim 100% la fiecare meci” a anunțat portarul.

Mesaj pentru fanii Sibiului

Căbuz a avut un mesaj și pentru fanii sibieni. ”Vreau să le mulțumesc fanilor că au fost alături de noi sezonul trecut, că ne-au susținut, au venit în număr foarte mare la meciuri. În noul sezon îi aștept să fie alături de noi și la bine și la greu, o să fie și momente mai puțin bune, dar noi vom da totul pe teren și vom încerca să îi mulțumim.”