zeci de sibieni printre care și nevăzători au pedalat îmbrăcați în ie la „biciclete cochete” (foto, video)

„Biciclete Cochete”, evenimentul care se organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Iei, a devenit tradiție la Sibiu, iar sâmbătă, 29 iunie, a sărbătorit cea de-a zecea ediție a evenimentului. De la mic la mare, îmbrăcați în ie, sibienii au luat cu asalt străzile din Sibiu.

În fiecare an, tot mai mulți sibieni, dar și turiști, îmbracă ia națională, se urcă pe bicicletă și pedalează prin oraș, până la Muzeul Astra. În acest final de săptămână, au pedalat îmbrăcați în ie și cu flori în coșuri, în jur de o sută de sibieni.

O premieră pentru „Biciclete Cochete” a fost reprezentată de bicicletele în tandem care au oferit șansa mai multor nevăzători să trăiască o experiență inedită la frumosul eveniment. „Anul acesta sărbătorim zece ani de Ia Sibiu și de Biciclete cochete și cea de-a unsprezecea ediție a Zilei Iei. Cred că o să ne strângem în jur de 150 de persoane. Anul acesta vom avea și biciclete în tandem, unde vor pedala și nevăzători. Vom sărbători și în Muzeul ASTRA. Avem un târg de ii și dichisuri, avem meșteri populari, tezaure umane vii. Avem un târg așa cum erau odată târgurile de fete, care în mod normal se întâmplau în luna iunie, când fetele își arătau zestrea, ce au cusut, ce au meșterit. În Muzeul ASTRA avem și șezători”, a spus Andreea Ciortea, cofondator Ia Sibiu.

Bicicliștii s-au întâlnit în Parcul Tineretului, apoi, pe biciclete și cu coronițe de sânziene pe cap și cu hortensii în coșulețele bicicletelor, au pornit către Muzeul Astra. Participanții au fost de toate vârstele, de la copii la vârstnici, și cu toții s-au bucurat de vremea frumoasă și de timpul petrecut împreună.

Cei mai mulți dintre participanți nu au ratat nicio ediție a „Bicicletelor cochete” și este o bucurie pentru ei să ia parte an de an la acest eveniment simbolic. „Cred că nu am ratat nicio ediție. Sunt zece ani minunați în care am putut să fim într-o comunitate de iubitori de frumos, de iubitori ai tradițiilor pe care le pot împleti și cu modernismul. Prima dată am convins-o cu greu pe fiica mea să participe, după care a început să îi placă. Ar trebui să participe și alții pentru că este un prilej de amintire, de a ne uita puțin la ce înseamnă România, ce înseamnă tradițiile și valorile noastre, cum le putem aduce mai mult în viața noastră și cum le putem împleti cu ceea ce înseamnă societatea modernă, pentru că unele nu le exclud pe celelalte”, a spus Elena Lotrean, participantă la eveniment.

La Muzeul ASTRA, în Târgul de țară, bicicliștii vor degusta gogoși ca la bunica acasă, se vor bucura de experiențe care reamintesc de satul tradițional românesc și vor lua parte la concerte.