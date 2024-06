astrid fodor, la ceremonia de decernare a stelelor pe aleea celebrităților. „sibiul câștigă an de an prieteni”

Alte șapte stele cu numele unor mari personalități au fost incluse pe Aleea Celebrităților din Sibiu. Primarul Sibiului Astrid Fodor a participat la ceremonia de decernare a stelelor.

Aleea Celebrităților din Sibiu numără de ieri 70 de stele cu numele unor mari personalități ale culturii și artei din întreaga lume. Sâmbătă, 29 iunie, primarul Astrid Fodor a participat la ceremonia în care 7 giganți ai artelor spectacolului au primit o stea pe această alee: actorul John Malkovich, actrița Isabelle Adjani, coregraful Anne Teresa De Keersmaeker, dramaturgul John Fosse (premiant Nobel), regizorul Susanne Kennedy, regizorul Theodoros Terzopoulos și regizorul David Esrig.

“Prin Festivalul Internațional de Teatru, Sibiul câștigă an de an prieteni: artiști din întreaga lume și iubitori ai artelor spectacolului din public. Acest lucru se datorează valorii unui Festival care constituie fundamentul Sibiului cultural. Printre acești prieteni, se numără și personalitățile marcante distinse cu o stea pe Aleea Celebrităților, care, într-o formă sau alta, au fost și sunt alături de festival și implicit de Sibiu. O stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu nu are vizibilitatea uneia pe Hollywood Walk of Fame, dar în schimb, are o notă aparte, mai intimă, mai caldă, care îi onorează pe cei al căror nume va rămâne înscris permanent între zidurile Cetății Sibiului, un oraș cu o istorie de peste 830 de ani”, a transmis primarul Astrid Fodor, înainte de înmâna laureaților însemnele distincției.