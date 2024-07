optimism printre elevii sibieni care au susținut proba la matematică și istorie la bac (foto, video)

Elevii sibieni au trecut și peste al doilea examen de bacalaureat, cel la proba obligatorie a profilului, respectiv istorie, matematică sau geografie. Proba a început marți la ora 9.00, iar cei mai mulți dintre elevi au ieșit din sala de examen după două ore.

Elevii de la Colegiul „Gheorghe Lazăr” au trecut peste proba de foc, examenul la matematică sau istorie, cu „brio”. După examen, mulți dintre ei s-au strâns la o terasă din Piața Mare unde au discutat despre subiecte, dar s-au și relaxat pentru că „ce a fost mai greu a trecut”. Tinerii se așteaptă la note mari și speră să intre la facultățile de profil la care visează. Pentru Rareș, examenul la matematică a fost ușor, mai ușor decât simularea, și speră să ia peste 9.

„Am dat proba la matematică, subiectele au fost foarte abordabile. Nu am știut două chestii, dar nu pentru faptul că erau grele, doar m-am încurcat. În opinia mea, simularea a fost mai ușoară decât proba la Bac. Mă aștept la un 9, 9 și ceva. Și la română a fost ușor, dar acolo nota depinde de corectori, optimist cred că iau un 8,60. Aș vrea să merg mai departe la Facultatea de Regie”, a spus Rareș, elev la Colegiul „Gheorghe Lazăr”.

În curtea Colegiului „Gheorghe Lazăr”, pe băncile de sub umbra teiului, mai mulți elevi au rămas după examen să dezbată subiectele, majoritatea optimiști. Printre elevii din curtea școlii, se aflau și două surori gemene care au susținut examenul la istorie și la matematică. Atât Karin, cât și Christine au planuri mari de viitor, iar începutul sună bine, ambele descurcându-se la cele două probe de la Bacalaureat.

„Examenul la mate a fost accesibil, atât primul subiect, cât și subiectul al doilea au fost foarte ușoare. De obicei, la subiectul al treilea, punctul c este cel mai greu, dar acum a fost accesibil și ușor de rezolvat. În rest, au fost unele exerciții la care trebuia să stai să te gândești mai mult, dar nimic dificil. Pe timpul anului am tot făcut teste, pur și simplu am lucrat exerciții. Mă aștept la peste un 9,50 și mai departe vreau să merg la Facultatea de Business din București”, a spus Christine.

La subiectul al treilea la istorie a picat România postbelică. Karin, elevă la Colegiul „Gheorghe Lazăr”, spune că au fost ușoare subiectele. „A fost destul de ușor subiectul unu și doi, iar la subiectul trei cerințele au fost destul de neclare. Nu știai exact ce îți cer, dar m-am descurcat în mare. M-am pregătit mult, cam tot anul. Mă aștept la un 8,50 sau la un 9. Aș vrea să dau mai departe la facultatea de psihologie din Viena”, a spus Karin.

Joi, 4 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului de la examenul de Bacalaureat 2024, respectiv examenul la Anatomie și fiziologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie sau Filosofie.

Vineri, 5 iunie, va avea loc ultima probă scrisă de la examenul de BAC 2024, la Limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Primele rezultate de la BAC 2024 vor fi publicate în 8 iulie. În aceeași zi, între orele 12:00-18:00, cei nemulțumiți de nota primită pot depune contestații.