fc hermannstadt a adus un fundaș stânga portughez

FC Hermannstadt a anunțat marți transferul fundașului lateral portughez Tiago Gonçalves, care vine de la Belenenses.

Rămasă oarecum descoperită pe postul de fundaș stânga după plecarea lui Opruț, FC Hermannstadt l-a adus pe portughezul Tiago Gonçalves (23 ani). Lusitanul a semnat un contract valabil pe două sezoane și se va bate pentru postul de titular cu Kevin Ciubotaru.

Radu Neguț: ”Am văzut ceva în el, are potențial”

Radu Neguț spune că fundașul stânga portughez este un pariu de viitor. ”Este un fundaș de picior stâng, poate că CV-ul lui nu arată extraordinar, dar are potențial, va împlini 24 de ani. Vom avea 2 tineri pe acest post, pe Tiago și Kevin. Am văzut ceva în el, am discutat și cu el înainte de transfer și mi-a plăcut, vorbeste patru limbi străine, este foarte dornic de performanță, are și calități fizice foarte bune” a spus Radu Neguț, director sportiv al clubului sibian.