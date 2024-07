fc hermannstadt rămâne în insolvență și nu are drept de participare în cupele europene

FC Hermannstadt nu a ieșit din insolvență până la data limită, astfel că nici la finele sezonului viitor, în 2025 nu va avea dreptul de a juca în cupele europene.

Regulamentul UEFA prevede că un club care primeşte protecţie faţă de creditori nu poate participa în cupele europene decât dacă iese din insolvenţă cu 12 luni înainte de începerea sezonului în care doreşte să evolueze. Sezonul competiţional al UEFA începe în fiecare an la 1 iunie şi se încheie la 31 mai.

CITEȘTE ȘI: Sibiul nu se grăbește să iasă din insolvență. Președintele lui FC Hermannstadt: ”Dacă patronii ar vrea, mâine am ieși”

Pentru a fi avut drept de participare în sezonul 2025-2026 al cupelor europene, FC Hermannstadt trebuia să iasă din insolvență până la 31 mai 2024, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, în sezonul viitor al SuperLigii, echipa lui Marius Măldărășanu va fi într-o situație similară celei din sezonul precedent, neavând dreptul de a se califica în cupele europene.

Fostul președinte al clubului, Dani Coman spunea înainte de plecarea sa de la Sibiu că prioritatea este stabilizarea clubului, chiar dacă ieșirea din insolvență nu ar ridica costuri mari din punct de vedere financiar. ”Dacă patronii ar vrea mâine să iasă, am ieşi. Nu e niciun impediment din punct de vedere financiar. Am vrut să stabilizăm clubul din punct de vedere financiar şi sportiv. În momentul de faţă, nu cred că suntem pregătiţi să jucăm în cupele europene. Şi atunci, nu e mai bine să mai aşteptăm un an de zile? Cred că e cea mai bună reţetă pentru un club: să stabilizeze clubul din toate punctele de vedere şi apoi să faci următorul pas” a explicat Dani Coman în luna februarie.

FC Hermannstadt este în insolvență din anul 2021. După al doilea plan de reorganizare, aprobat în 2022, doar 2,1 % din datoriile de dinaintea intrării în insolvență a celor de la FC Hermannstadt ar urma să fie achitate, adică se vor mai plăti doar 602.042 lei din suma inițală a datoriilor, de 28.348.956 lei.