trei srilankezi veniți la muncă în sibiu, la un pas să dea de belea din cauza unui sibian consumator de droguri

Trei bărbați din Sri Lanka, veniți la muncă în Sibiu, au fost la un pas să dea de belea din cauza unui sibian, consumator de droguri, cu care s-au împrietenit. Cu toții au intrat în vizorul polițiștilor sibieni, iar la final s-a lăsat cu o condamnare.

În primăvara anului trecut, patru bărbați au intrat în vizorul unui echipaj de la ordine publică aflat în patrulare în zona podului gării din Sibiu. Tinerii au fost opriți și luați la control de agenți fiindcă au avut un comportament suspect.

Un sibian și trei bărbați din Sri Lanka, opriți de poliție

Tinerii au fost luați la control în seara de 22 mai 2023, pe podul gării din Sibiu. Cei trei bărbați din Sri Lanka au fost „curați”, însă asupra sibianului, cu care aceștia s-au împrietenit, oamenii legii au găsit droguri. „La controlul corporal și al bagajelor deținute de inculpat, în rucsacul acestuia, agenții de poliție au identificat mai multe fragmente vegetale de culoare brun-verzuie cu miros puternic înțepător, învelite într-o folie de staniol”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Polițiștii au efectuat verificări și în zonă, astfel că pe trotuar au găsit un joint care conținea aceeași substanță găsită asupra sibianului. De asemenea, sub podul-viaduct, peste calea ferată, oamenii legii au găsit și doi muguri de cannabis, înveliți într-un șervețel.

De unde a cumpărat cannabis

Bărbații din Sri Lanka au scăpat basma curată, însă sibianul a avut de dat explicații în fața procurorilor. În cursul urmăririi penale, el a mărturisit de unde a cumpărat iarbă.

„Am ieșit de la muncă, fiind așteptat de prietenii mei de origine străină deoarece anterior vorbiserăm să mergem la festivalul din Parcul Tineretului împreună. Am plecat toți patru în parc, iar acolo ne-am despărțit. Eu m-am dus să beau niște vin, iar în fața terasei respective, după ce mi-am luat un pahar cu vin, m-am așezat la o masă să îl consum, timp în care am tot conversat cu persoane. La un moment dat, am cerut o țigară de la o persoană de sex masculin de aproximativ 30 de ani, ce purta barbă, dreaduri și era îmbrăcat larg. Continuând discuția cu acea persoană, am întrebat-o dacă nu are iarbă și mi-a spus că are. I-am cerut 3 grame, însă persoana mi-a spus că îmi dă doar 5 grame, contra sumei de 300 de lei. După ce am achiziționat iarba, m-am dus și i-am adunat pe cei 3 prieteni și le-am spus să mergem la ei acasă, ei necunoscând faptul că am achiziționat acea substanță. Pe drum, le-am arătat ce am cumpărat și am început să rulez un pai și i-am dat unuia dintre prieteni o parte din iarbă, ducându-ne sub podul de lângă mall pentru a ne face nevoile. Am aprins paiul, însă la un moment dat am observat mașina de poliție. Am urcat pe pod, crezând că am scăpat”, a povestit sibianul.

Bărbatul a mai declarat că prietenii lui nu știau că intenționează să cumpere droguri și că totul a fost spontan.

Oamenii legii au stabilit, pe parcursul urmării penale, că sibianul are un istoric lung de consum de cannabis, dar cu frecvență redusă, cât și un istoric de consum de substanțe psihoactive. El a mai fost condamnat în trecut la pedeapsa amenzii pentru o faptă privind operațiuni ilicite cu arme și muniții.

În cursul judecății, el a recunoscut fapta, arătând că regretă ce s-a întâmplat. Instanța a decis să îi dea o pedeapsă de 4 luni închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Așadar, vreme de doi ani, el va fi tinut sub supraveghere si va trebui sa presteze muncă în folosul comunității.