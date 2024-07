alexandru plopeșanu, singurul elev din sibiu cu media 10 la evaluarea națională. vrea să devină inginer și să lucreze cot la cot cu tatăl lui

Alexandru Plopeșanu este singurul elev de nota zece la Evaluarea Națională din județul Sibiu. Tânărul a fost elev la Colegiul Național „Octavian Goga”, în clasa a VIII-a A și tot timpul a fost un elev silitor, dar care a știut să se organizeze astfel încât să aibă timp și pentru micile distracții.

Elevul de nota zece știe încă din copilărie ce vrea să devină, datorită pasiunii insuflate de părinții dedicați unui domeniu la mare căutare în ultimii ani, robotica. Alexandru vrea să devină inginer în robotică.

„De când eram mic, mi-am menținut ideea că vreau să fiu inginer în robotică. Tatăl meu face roboți, anumite echipamente, și, pentru că îmi place matematica și fizica, am hotărât că vreau să mă fac inginer. O să merg la un liceu specializat, cum ar fi „Goga”, care are cluburi de robotică. În principal, mi-ar plăcea ca pe viitor să lucrez cu tatăl meu și, după aceea, poate să preiau firma. M-am gândit că ar fi o risipă să nu îl urmeze cineva pentru toată munca depusă de el”, a spus Alexandru.

Elevul se aștepta la note mari, dar nicidecum la zece pe linie. „La mate știam că mă apropii de 9, 9.90, dar la română nu mă așteptam. Am avut emoții. La mate am reușit să mă concentrez ca de obicei, dar la română am avut emoții înainte și în timpul așteptării. În general, am reușit să mă calmez și să mă concentrez”, a declarat elevul.

Emoții mari și multă muncă în spate

Tânărul spune că nu i-a venit să creadă că a luat zece „curat”. „Eu l-am sunat pe un coleg pentru că mie nu mi se încărca site-ul și mi-a spus că am zece curat și nu l-am crezut. M-am gândit că poate am greșit eu codul. Mama a plâns de emoții. Tata este la serviciu, m-a felicitat și s-a bucurat pentru mine”, a spus Alexandru.

Cât despre munca din spatele unei medii de zece la Evaluarea Națională, Alexandru spune că a încercat să mențină un echilibru între timpul dedicat învățatului pentru examene și alte activități. „M-am pregătit, dar nu consider că m-am pregătit ca un olimpic, dar m-am pregătit. Am încercat să mențin un echilibru, să mă și relaxez, să nu ajung la un punct în care nu mai pot. Chiar am muncit. La mate făceam minim șapte teste pe săptămână”, a mai spus acesta.

Alexandru urmează să meargă împreună cu familia la un restaurant pentru a sărbători marea reușită.