după ultima probă la bac, elevii de la „goga” sunt pregătiți să ia trenul spre constanța (video)

Elevii sibieni au finalizat și ultima probă la Bacalaureat. Cei mai mulți urmează ca, imediat după admitere, să se îmbarce în primul tren spre Constanța.

Elevii de la Colegiul „Octavian Goga” au ieșit bucuroși de la ultima probă de la BAC. La fel ca și la celelalte probe, tinerii nu au întâmpinat probleme la rezolvarea subiectelor. Proba a început joi la ora 9.00, iar cei mai mulți dintre elevi au ieșit din sala de examen după două ore.

După examen, majoritatea elevilor care au susținut joi ultimul examen la BAC s-au strâns la terasa de lângă liceu, urmând ca mai apoi, odată ieșiți toți colegii de la examen, să meargă împreună la o terasă în Piața Mare. Melissa este una dintre elevii de la „Goga” care a trecut cu brio și peste ultima probă, unde se așteaptă la o notă mare, de cel puțin 9,50. Eleva și-a făcut planurile de vacanță, dar și cele de viitor.

„Eu am dat ultima probă la BAC la Logică și argumentare. A fost foarte simplu, am și învățat. Teoria a fost baza la toate. Când am primit ciornele, am început să scriu teoria. Prima dată am făcut totul pe ciornă, m-am verificat de trei, patru ori. Am terminat destul de repede. Într-o oră și jumătate am fost gata și am mai stat o jumătate de oră să verific. Când am ieșit, ne aștepta profesoara de la logică să ne întrebe cum a fost. În principiu, a fost ok, mă aștept la un 9.50. Doamne ajută să fie peste 9.50 la toate materiile. Acum aștept rezultatele. Astăzi nu mai fac nimic. Cred că mă apuc să mă pregătesc pentru lucrurile care urmează, înscrierea la facultate. Urmează să îmi pregătesc bagajul să plec în concediu. Sunt ghid de tabără pentru copii și plec în Bazna. Mai departe vreau să merg la Facultatea de Limbi Străine din București. Vreau să lucrez în turism, însă dacă nu va merge cu ghidul de turism în străinătate, mă axez să devin stewardesă și să lucrez cu limbile”, a spus Melissa.

Elevele Daria, Teodora, Andra, Alexandra și Ioana „au scăpat” și ele de Bacalaureat și acum pun la cale când să plece la mare. „Ne bucurăm că am scăpat. Emoții cred că a avut toată lumea, dar fiecare dintre noi a reușit să se controleze și să treacă cu bine probele. Ne așteptăm să fie totul în regulă. Am fost o generație care a muncit și a fost bine. Noi, fiind la „Goga”, profesorii și-au dat mult interesul. Am făcut multe pregătiri, modele de teste și s-a văzut. Acum mergem direct la terasă. Unii dintre noi mai avem admitere pentru facultate, ceilalți au scăpat cu totul și așteptăm să plecăm la mare și să ne bucurăm de vara asta”, a spus Daria.

Primele rezultate de la BAC 2024 vor fi publicate pe 8 iulie. În aceeași zi, între orele 12:00-18:00, cei nemulțumiți de nota primită pot depune contestații.