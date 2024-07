usr nu a demarat negocieri pentru viitoare posibile alianțe în consiliul local și cel județean la sibiu. echert: ”multă lume e plecată în concedii”

Alianța Dreapta Unită nu a început încă negocierile pentru posibile colaborări în cadrul Consiliului Local sau al Consiliului Județean Sibiu. Adrian Echert, reprezentant al ADU-USR Sibiu, a oferit detalii despre stadiul actual al discuțiilor politice. Acesta a declarat că discuțiile vor avea loc pe parcursul verii, însă nu a fost stabilită o dată exactă.

În Consiliul Local Sibiu, FDGR are 8 mandate din 23, PNL are 5, iar PSD și ADU câte 4 mandate fiecare. AUR are 2 mandate. În Consiliul Județean Sibiu, PNL are 10 mandate din 32, PSD are 8, iar FDGR și ADU câte 5 mandate. AUR are 4 consilieri.

ADU ar putea forma o alianțe cu partidele majoritare atât la Consiliul Local cât și la Consiliul Județean, dar până în prezent nu au avut loc discuții în acest sens între cele două formațiuni. Adrian Echert a declarat că prioritatea principală este asigurarea majorității în cele patru primării câștigate de ADU la alegerile locale.

„Discuțiile încă nu au avut loc. Noi suntem deschiși atât pentru Consiliul Local Sibiu cât și pentru Consiliul Județean, fiind parte din guvernarea locală. Prioritatea noastră acum este să asigurăm majoritate pentru primarii din județ și de găsire a celei mai bune soluții pentru asta, dar foarte multă lume este plecată prin concedii și nu au avut loc încă discuții concrete pe nicio direcție, nici pentru primăriile că din județ, nici pentru Consiliul Județean,” a declarat Echert.

Acesta a subliniat că ADU-USR Sibiu este deschisă la dialog și așteaptă ca și ceilalți colegi să fie disponibili pentru discuții: „Noi ne-am manifestat deschiderea pentru discuții și așteptăm ca toți partenerii să fie din nou disponibili pentru colaborare. Pe scurt, nu au avut loc încă discuții, dar ne-am exprimat dorința de a participa la orice discuție privind formarea majorităților. Cel puțin în ceea ce privește Consiliul Local, acesta a fost răspunsul nostru.”

Și în ceea ce privește Consiliul Județean, Echert a menționat că discuțiile trebuie să aibă loc pe parcursul verii, dar nu există stabilit ceva concret: „Pentru Consiliul Județean tot așa a rămas cumva, că vor avea loc discuțiile în decursul verii, dar fără să stabilim ceva concret, o dată sau când, sau sub ce formă”, a mai spus Echert.

Adrian Echert a menționat că de curând în administrația internă USR au existat alte priorități, subliniind că recent au avut loc alegeri interne: „Noi, personal, USR, am fost și frici până duminică cu alegeri interne atâta a președintelui cât și la Biroul Național de conducere unde am și reușit să intru și eu și atunci n-au fost până acum alte discuții, de acum în colo probabil, o să mai insistăm și noi”, a mai explicat Adrian Echert.