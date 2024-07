membru într-o secție de votare din sibiu acuză că nu a primit banii la aproape o lună de la alegeri. primăria explică situația

Un fost membru într-o secție de votare din municipiul Sibiu acuză că el, împreună cu alte zeci de persoane, nu și-au primit banii pentru munca prestată la alegerile din 9 iunie. Primăria, instituția care se ocupă de virarea sumelor, a explicat situația.

Sibianul a precizat că banii aferenți celor 40 de ore de muncă prestată în secția de votare, la alegerile din 9 iunie, nu au intrat nici la aproape o lună de alegeri. Potrivit acestuia, într-o situație asemănătoare se află și alte persoane din municipiul Sibiu.

„În calitate de fost membru al unei secții de votare la alegerile din 9 iunie 2024, doresc să aduc la cunoștință faptul că niciunul dintre reprezentanții din municipiu nu a primit încă plata pentru cele 40 de ore de muncă prestate. Deși fondurile aferente au fost transferate în conturile Primăriei Sibiu în termen util, trecerea a aproape 30 de zile fără ca aceste plăți să fie efectuate a stârnit o mare frustrare și revoltă printre cei implicați. Așteptarea continuă și lipsa de claritate cu privire la motivul întârzierii au adus un disconfort considerabil, cu atât mai mult cu cât implicarea noastră în procesul electoral a fost fundamentală pentru buna desfășurare a alegerilor”, a spus un fost membru dintr-o secție de votare din Sibiu.

Potrivit acestuia, membrii secțiilor de votare din Mediaș, Șelimbăr, Agnita și Porumbacu de Sus, cât și din alte localități, și-au primit drepturile financiare la timp.

Bărbatul a ținut să precizeze faptul că organizarea alegerilor a fost „dezastruoasă”. „Nu am mai fost membru într-o secție de votare până acum, dar nici nu mai vreau. Am stat la Prefectură o grămadă cu sacii de vot, organizarea a fost dezastruoasă. M-am dus la secție la 6 dimineața și am plecat a doua zi la 9 dimineața la Prefectură. Acolo am rămas până la ora 14. Eu am avut noroc, dacă pot spune așa, căci alți colegi au stat până la ora 20”, a spus acesta.

Conturile bancare, scrise greșit

Primăria Sibiu spune că a primit statele de plată de la Instituția Prefectului Județului Sibiu joi, 27 iunie, conținând un număr de 1073 de persoane, operatori de date și membrii în secțiile de votare. Fondurile necesare plăților au fost virate în conturile Primăriei vineri, 28 iunie.

Multe dintre conturile indicate de către aceste persoane au fost scrise fie greșit, fie nu au putut fi descifrate, fiind scrise de mână.

„Demersurile legale necesare pentru efectuarea plăților au fost inițiate de Primăria Sibiu imediat după primirea statelor de plată și a fondurilor, până în prezent efectuându-se deja plățile pentru 90% dintre persoanele de pe statele transmise. În restul cazurilor conturile bancare fie au fost greșit înscrise de persoanele în cauză, fie s-au întâmpinat dificultăți în descifrarea conturilor IBAN scrise de mână. Pentru corectarea acestora au fost contactați președinții secțiilor de votare”, explică Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.