mai nu modifică ordonanța prin care șoferii care refuză testarea de droguri rămân fără permis

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) nu vrea să modifice ordonanța prin care șoferii rămân fără permis dacă refuză testarea rapidă antidrog. Bogdan Despescu, secretar de stat, a declarat la Digi24 că înainte ca ordonanța să fie aprobată, ea a fost analizată, iar decizia s-a luat după lungi consultări. El a mai precizat că nu există discuții pentru modificarea OUG. Până acum, peste 140,000 de oameni au semnat o petiție împotriva acestei ordonanțe.

„Din toamna anului trecut am prezentat mai multe propuneri care vizau întărirea climatului de siguranță rutieră. Fac precizarea că anul trecut au fost peste 1500 de morți și peste 3000 de răniți. Anul acesta au fost peste 500 de persoane decedate și 1000 de răniți cu urmări grave. Când am prezentat propunerile autorităților am colectat și propunerile cetățenilor. Au fost mai multe dezbateri publice, în care am analizat aceste solicitări. În urma dezbaterilor am ajuns la o formă, care are și această modificare. Respectiv persoana care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, polițistul dispune retragerea permisului. Această retragere dispune până la primirea rezultatelor probelor biologice”, a declarat Bogdan Despescu.

Despescu a mai arătat că singura soluție luată în calcul de minister este să crească capacitatea de testare, iar rezultatele să vină în maximum 72 de ore.

„În dezbaterile publice reprezentanții INML au venit cu precizări clare, pe partea de competență ne-au asigurat că în cursul acestei veri sa ajungă la maxim o săptămână în toată țara. Problema nu e actul normativ, acest act e pentru a preveni situații cand șoferii drogați omoară oameni. Nu vom aprecia că actul trebuie schimbat. Practica de analizare a rezultatelor, de procesare, tot ce înseamnă aplicarea mecanismului din perspectiva probelor de laborator trebuie îmbunătățit. De aceea vom propune Guvernului o procedură de accelerare a probelor biologice, care să fie undeva până în 72 de ore”, a spus secretarul de stat în MAI.

Sursa: Digi24