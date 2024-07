primarul din brezoi susține că localnicii nu vor mai ajunge la muncă în sibiu din cauza închiderii văii oltului

Primarul orașului Brezoi de pe Valea Oltului susține că închiderea traficului pe DN7, în această zonă, va afecta turismul, evenimentele culturale, dar și pe navetiștii care lucrează în județul Sibiu, notează Agerpres.

Robert Schell, primarul orașului Brezoi, spune că localnicii nu știu cum vor ajunge de luni la muncă în Sibiu. În prezent, nu există soluții pentru transportul acestora.

„Sunt circa 200 de muncitori din Brezoi care lucrează în judeţul Sibiu şi trei firme de transport care circulă pe această rută. Nu avem deocamdată o soluţie pentru ei, dar din ce am discutat cu transportatorii, alternativa ar fi să fie transbordaţi la tren, la Câineni. Este doar o propunere, pentru că nu ştim nici dacă vor fi şi nici despre cum vor circula trenurile în această perioadă”, a spus Schell pentru Agerpres.

Festivalul de la Brezoi, afectat de închiderea Văii Oltului

Luna aceasta, la Brezoi are loc festivalul Open Air Blues. Fiindcă circulația se închide pe Valea Oltului, evenimentul va fi afectat, deoarece oamenii care și-au luat bilet își vor banii înapoi.

„Închiderea circulaţiei se suprapune cu festivalul Open Air Blues. Sunt mulţi dintre cei care au sunat să le restituim banii pe bilete, cei mai mulţi din Ardeal şi din afara ţării. Am încercat să le propunem varianta de a veni pe Transalpina, de la Sebeş, dar mulţi au renunţat. Poate că dacă ştiam de mai mult timp de aceste restricţii aveam şi soluţii, însă noi am aflat de câteva zile din presă. În plus, avem şi multe trupe din festival care ajung pe aeroport la Cluj şi încă nu ştim cum le vom aduce la Brezoi”, a precizat edilul.

