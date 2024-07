fuego cântă duminică cu junii sibiului la gura râului

Fuego va face un spectacol de zile mari, duminică, în compania Ansamblului Folcloric „Junii Sibiului” la Gura Râului.

Duminică, pe scena Festivalului „Bujorul de Munte” din Gura Râului, Fuego va concerta cu Junii Sibiului în cadrul proiectului „Aniversare Junii Sibiului 80 de ani”. Evenimentul la care este prezent artistul Paul Surugiu începe la ora 14:00.

„Azi facem show la Sibiu, la Gura Râului, cu Junii Sibiului, de la ora 14.00! O să vă arăt aici, pe pagină, cum va fi! Iubesc să mă joc asumat și serios cu folclorul, să-l prețuiesc și să-l cant corect, în specific! De asta sunt onorat de fiecare proiect mare și important cu ansamblurile folclorice mari ale României! (…) Eu cred că muzica populară, autentică, cu spirit decent și chiar cu linii melodice noi, prelucrate, are dreptul și are nevoie să fie permanent în urechile și pe buzele publicului”, a transmis Fuego pe pagina personală de Facebook.