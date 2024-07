sibian la un pas să rămână fără bicicletă în piața mare: „hoțul a pus mâna pe ea în fața mea”

Un sibian a fost la un pas să rămână fără bicicletă după ce un hoț a încercat să o fure chiar în fața lui în Piața Mare. Bărbatul a fost vigilent și, din fericire, nu a fost victima unei infracțiuni.

Piața Mare a fost plină de oameni, duminică dimineața, cu ocazia Turului Ciclist al Sibiului. De această aglomerație și de neatenția celor prezenți au încercat să profite doi indivizi. Un bărbat a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum era să rămână fără bicicletă.

„Mi-am lăsat bicicleta pentru un minut, două, ca să fac o poză în Piața Mare la Turul Ciclist. Era la trei metri de mine. Am scos telefonul să fac o poză și așa l-am surprins pe hoț, care voia să îmi ia bicicleta sub privirea mea. Când mi-am dat seama, am băgat aparatul în buzunar și m-am dus iute, am pus mana pe bicicletă și l-am oprit. Nici nu a vorbit cu mine, a plecat direct. Era însoțit de o femeie. Apoi l-am urmărit să văd ce face, de teamă să nu încerce și cu alte persoane. Poliția era acolo și îl urmărea. Într-un final s-a îndreptat către un taxi și a plecat”, a povestit Nelu.

Sibianul vrea să îi atenționeze pe oameni să fie vigilenți atunci când se află în locuri aglomerate pentru a nu risca să fie deposedați de bunuri.