alexia și teodora, elevele cu cele mai mari note la bac din județul sibiu. una vrea să ajungă designer, iar cealaltă mizează pe ”suflet și rațiune”

Alexia Răulea, elevă la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, și Teodora Crișan, elevă la Colegiul „Octavian Goga”, sunt cele două tinere care au obținut cele mai mari note din județul Sibiu la examenul de Bacalaureat, respectiv 9,96.

Luni s-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat. Niciun candidat din județul Sibiu nu a obținut media 10, iar cele mai mari note au fost obținute de Gabriela, Alexia și Beatrice. Alexia a terminat Liceul Teoretic „Constantin Noica” și a obținut media 9,96 la Bacalaureat, respectiv 9,90 la Limba Română și 10 pe linie la Istorie și Geografie. Tânăra vrea să urmeze Facultatea de Conservare și Restaurare din Sibiu, iar pe viitor își dorește să devină designer interior.

„Nu vreau să fac contestație. Mă simt foarte fericită cu nota aceasta și emoționată în același timp. Nu mă așteptam la note așa mari. La istorie pot să spun că mi-am dorit să iau nota maximă, dar la română și la geografie nu mă așteptam. Părinții au fost foarte fericiți și mulțumiți de performanța aceasta. Nici ei nu se așteptau. Pentru BAC m-am pregătit pe parcursul întregului an, dar acum în ultima perioadă am tras tare. Fără ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu nu as fi putut atinge asemenea performanțe”, a spus Alexia.

Tânăra își dorește ca pe viitor să devină designer de interior. „Înclin spre a merge la filiala facultății de arhitectură din Sibiu, la Conservare și Restaurare. Pe viitor îmi doresc să devin designer de interior”, a mai spus Alexia.

Teodora Crișan, elevă la Colegiul „Octavian Goga”, a obținut aceeași notă ca Alexia Răulea, 9,96. Tânăra spune că rezultatele sunt datorate profesorilor implicați și a muncii sale de-a lungul timpului. „Dacă despre dragii mei profesori pot spune că au fost calea către un rezultat atât de frumos, pentru mine lumina din capătul tunelului clasei a XII-a a fost Dumnezeu. Notele mele nu sunt roadele meditațiilor, fiindcă profesorii de la clasă și-au îndeplinit onorabil rolul, dar pot spune că meditațiile luate de mine au fost rugăciunile, iar dascălul meu a fost credința. Nici urmă de capcane presărate în evidenta lipsă de dificultate a subiectelor din acest an, motiv pentru care, după cum era de așteptat, notele sunt mari”, a spus Teodora.

„În ceea ce privește planurile mele de viitor, în mine se dă o luptă, aceea de a alege între „suflet” și „rațiune”, între Teologie și Filosofie sau Drept, dar sunt sigură că Dumnezeu mă va lumina, așa cum a făcut-o și până acum”, a spus Teodora.

Beatrice Cristea de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a obținut, de asemenea, una dintre cele mai mari medii la examenul de Bacalaureat de anul acesta, din județul Sibiu.

