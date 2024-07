cel mai tânăr primar din județul sibiu e pasionat de vânătoare și excursii off-road: „îmi place să mă reconectez cu natura”

O nouă generație de lideri își face simțită prezența în planul politic, aducând cu sine o viziune proaspătă și o energie fresh. Un exemplu în acest sens este tânărul primar al comunei Marpod, din județul Sibiu, în vârstă de doar 28 de ani, care se află la primul său mandat în fruntea administrației locale.

Sebastian Ioan Dotcoș nu a avut un debut clasic în politică. Deja familiarizat cu responsabilitățile de viceprimar și primar, el a obținut mandatul la alegerile locale din 9 iunie. Dotcoș a candidat la primăria comunei Marpod din partea PSD, în cadrul Coaliției PNL-PSD. Tatăl său, fostul primar Sebastian Dotcoș, a demisionat din funcție în 2022, după ce a preluat postul de director general administrativ al Universității „Lucian Blaga”.

„Activitatea mea a început înainte de alegerile din 9 iunie. Inițial, am candidat în 2020 pe listele PNL-ului pentru un post de consilier local. În 2022, la plecarea primarului de atunci, am fost ales consilier cu atribuții de viceprimar, până în 2023. Când, în 2023, undeva prin martie, viceprimarul care avea atribuțiile de primar a demisionat din motive personale, am fost votat de către Consiliul Local pentru funcția de viceprimar. Și automat am preluat și atribuțiile de primar. Atribuțiile de primar au venit după un an de activitate ca viceprimar și consilier cu atribuții de viceprimar”, spune primarul.

Familia Dotcoș nu a dezamăgit Marpodul

Motivația sa de a intra în politică a izvorât din dorința de schimbare și din ambiția de a aduce în comunitate aspecte pozitive și inovatoare. Sebastian a crescut într-un mediu familial în care discuțiile politice erau frecvente și relevante, iar această expunere timpurie la sfera politică l-a fascinat și l-a determinat să se implice activ în viața comunității sale.

„Am ales asta din primul rând, din nevoia de schimbare. Vreau să fac lucruri bune, să încerc să schimb un pic mentalitatea asta și ideea că administrația este egală cu lucruri negative. Asta a fost principalul motiv și pe lângă asta, experiența familială. La noi, discuțiile de acasă erau foarte multe în zona politică și oarecum, asta mi-a plăcut și m-a atras. Și în parcursul vieții mele, am tot optat. Am făcut parte din tineretul liberal, unde chiar mi-a plăcut și de acolo am decis că asta vreau să fac. Activitatea în zona politică am început-o, cred că, dinainte de vârsta de 18 ani. Eram în liceu, cred, îm clasa a 12-a, undeva la 18 ani”, pune Sebastian.

Sebastian este un tânăr conștient de scepticismul oamenilor în privința vârstei sale, dar este hotărât să schimbe percepțiile prin abordarea sa proaspătă. El consideră că educația solidă și pregătirea academică riguroasă îi oferă un fundament puternic pentru a implementa soluții inovatoare și eficiente în administrația locală. Cu o combinație de energie tânără, idei noi și competențe tehnologice, tânărul primar își asumă angajamentul de a conduce comuna Marpod către un viitor promițător.

„În primul rând consider că ceea ce am demonstrat în acești doi ani împreună cu echipa adică primarul dinaintea mea și eu, a determinat foarte mult oamenii să ne voteze în procent atât de mare. Categoric și istoricul familiei mele care nu a dezamăgit în Marpod, a avut un mic aport, dar sunt convins că cel mai importante motive a fost faptul că oamenii și-au dat seama că e nevoie de un suflu tânăr. E nevoie de tineret pentru că tinerii vin cu inovații, cu idei de viitor și idei de dezvoltare și pe lângă toate astea energie, vitalitate și putere de muncă. Desigur, vârsta mea poate ridica întrebări privind experiența, dar aceasta îmi oferă, de fapt, o perspectivă proaspătă și o energie vitală pentru inovație. Educația mea solidă, cu o licență și două mastere, îmi conferă uneltele necesare pentru a aduce metode moderne de administrare în comuna Marpod. Vârsta mă ajută să fiu în pas cu tehnologia și să implementez soluții eficiente care să răspundă nevoilor comunității, în special celor ale tinerilor. În concluzie, combin această energie tânără cu o pregătire academică riguroasă pentru a conduce Marpodul spre un viitor promițător”, mai spune tânărul primar.

Primarul construiește un cartier pentru tineri

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii, tânărul primar vrea să promoveze viața culturală și socială prin evenimente tradiționale și moderne, pentru a întări legăturile dintre oameni și a evidenția potențialul turistic al zonei. În același timp, dorește să sprijine tinerii care vor să rămână sau să se mute în comună.

„Am în plan crearea unui nou cartier care necesită automat și extinderea rețelelor de canalizare și de apă, construirea de drumuri, trotuare și așa mai departe. În principiu este cu destinație pentru tineri, dar automat dacă vine cineva, să zic, de vârsta a doua, n-o să-l refuzăm. În principiu construirea acestui nou cartier vine în ideea în care vrem să atragem cât mai mulți tineri pe parcuri. Asta voiam să te întreb, pentru că ești un primar tânăr. Noi doar trotoarele mai avem de reparat. Infrastructura din Marpod are de toate, începând cu drumuri asfaltate și terminând cu fibra optică, care din punctul meu de vedere, fibra optică este cel mai important lucru pentru un tânăr, mai ales pentru cei care lucrează de acasă. Și încet, încet vreau să creăm în zona noastră de Marpod și în zona de Valea Hârtibaciului, în parteneria probabil și cu celelalte comune, să încercăm să ne dezvoltăm în plan social. Să creăm cât un mic festival, cât o mică zi a Văii Hârtibaciului, evenimente tradiționale, pe lângă astea, inclusiv evenimente de notorietate care pot fi cu motociclete, cu SUV-uri, cu cam orice, ce putem face în zona noastră, ce ne permite natura să facem, pentru că toate le vom face în așa fel încât să nu distrugem nimic”, a mai spui Sebastian Dotcoș.

Sebastian este pasionat de vânătoare și excursii off-road

În afara responsabilităților sale administrative, primarul tânăr găsește timp pentru a se dedica unor hobby-uri care îi oferă o evadare din rutina zilnică și îl ajută să se reconecteze cu natura. Activități precum vânătoarea și excursiile de off-road îi permit să-și testeze abilitățile și să-și îmbogățească experiențele personale, contribuind indirect și la dezvoltarea sa ca lider comunitar.

În timpul liber, mă bucur să explorez activități care îmi oferă o evadare din rutina zilnică și îmi permit să mă reconectez cu natura. Sunt un pasionat de vânătoare, o activitate care îmi testează răbdarea și precizia, și de asemenea îmi place să particip la excursii de off-road. Aceste hobby-uri îmi permit nu doar să mă relaxez, dar și să îmi îmbogățesc experiențele și să îmi dezvolt noi abilități care, într-un mod indirect, contribuie și la rolul meu de lider comunitar.