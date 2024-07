zece jucători noi pentru csc șelimbăr în cantonamentul din turcia

Echipa de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr a plecat luni în cantonament de pregătire în Turcia, la Bolu, unde va sta până pe 19 iulie.

Noul antrenor principal al ”călăreților roșii”, Constantin Schumacher are la dispoziție în stagiul de pregătire din Turcia 23 de jucători.

Șelimbărul are programate și două amicale tari, pe 12 iulie cu Kocaelispor (Liga 2-Turcia) și pe 14 iulie cu Gaziantep (Liga 1-Turcia), fosta echipă a lui Marius Șumudică. Se mai caută încă un joc amical pentru data de 17 iulie.

Echipa CSC 1599 Șelimbăr a prezentat până acum 7 transferuri: fundașul central Cătălin Gogor (CS Mioveni), mijlocașul Tudor Butucel (Dacia Buiucani-Moldova), fundașul stânga Sorin Șerban (ACS Mediaș 2022), fundașul Luca Popa (Gloria Bistrița), portarul Rareș Măluțan (18 ani, Viitorul Cluj), fundașul dreapta Benjamin Hanzu (împrumut FC Hermannstadt, ultima dată la ACS Mediaș) și atacantul ucrainean Vitalii Nerukh (Świt Ćmielów – Polonia).

Babic, Marrone și Bucuroiu, noutățile din lot

Alți trei jucători sunt în cantonamentul extern al ”călăreților roșii” și vor fi prezentați zilele viitoare și oficial pe pagina clubului. Aceștia sunt Cosmin Bucuroiu (împrumut de la FC Hermannstadt), atacantul croat Matko Babic (NK Rudes) și fundașul central Salvatore Marrone (Miercurea Ciuc). Matko Babic a fost în urmă cu un an și în lotul celor de la FC Hermannstadt, unde a fost rezerva lui Daniel Paraschiv.

Salvatore Marrone are triplă cetățenie, germană, română și italiană. S-a născut la Pforzheim (Germania), mama lui fiind româncă iar tatăl italian. Cosmin Bucuroiu are apariții sezonul trecut la Superliga pentru FC Hermannstadt și vine la Șelimbăr sub formă de împrumut. În plus, sibienii au prelungit la Șelimbăr și împrumutul lui Baba Ayne, astfel că se conturează din nou un lot solid pentru ”călăreții roșii” în Liga 2.

”După cantonament, mai căutăm 2-3 soluții, mai lăsăm posturi libere, mai pot pica jucători de la Superliga” a anunțat antrenorul Constantin Schumacher.