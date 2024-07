primarul sibiului, astrid fodor, în top 100 femei de succes din românia

Primarul Astrid Fodor, în TOP 100 Femei de Succes din România. Realizatorii acestui clasament, Revista Capital, i-au acordat o distincție la categoria „Administrație Publică”, pentru „cel mai amplu proiect smart living”.

Acesta este cel de-al doilea premiu care i-a fost acordat de publicația menționată, în 2023 primarul Astrid Fodor fiind distins în TOP 100 de manageri la nivel național.

„Mă bucură această distincție pentru că se referă la programul multianual de modernizare a cartierelor vechi de blocuri, pe care l-am încheiat în 2023. A fost un proiect la care am ținut mult și în care m-am implicat personal, pentru că are impact direct asupra calității locuirii în Sibiu. Am pus la punct un număr de 16 cartiere sau zone de blocuri, prin lucrări ample, nu doar simple asfaltări, iar astăzi acestea arată mai bine, sunt mai funcționale și mai plăcute. Mulțumesc Revistei Capital pentru acest premiu care, de fapt, confirmă faptul că dezvoltarea Sibiul am axat-o strategic pe beneficiul cetățenilor noștri. Prin proiectele pe care le realizăm noi, cei din administrația locală, vreau ca sibienilor să le placă tot mai mult să locuiască aici și să iubească Sibiul pentru ceea ce oferă.” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.