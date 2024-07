acs mediaș și-a stabilit obiectivul pentru viitorul sezon

Președintele echipei de Liga 3 ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean se gândește să renunțe la funcție, după ce bugetul clubului a fost mult diminuat față de sezonul trecut.

ACS Mediaș 2022 și-a redus mult bugetul față de sezonul trecut, astfel că singurul obiectiv va fi salvarea de la retrogradare. Fără ca echipa să își poată desfășura activitatea pe Stadionul Gaz Metan, fără un buget mediu pentru Liga 3, fără finanțare privată, Ionuț Buzean plănuiește să renunțe la funcția de președinte.

Astfel, fostul jucător emblematic al Gazului Metan Mediaș a dat publicității marți un comunicat de presă, în care expplică situația actuală, una deloc pe roze.