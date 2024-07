cum fac animalele de companie față la caniculă. cei de la „dog house inn” au amenajat piscine pentru căței în curte pentru zilele toride (foto)

A sosit sezonul vacanțelor, iar sibienii cu animale de companie sunt în căutarea unei pensiuni canine care să le ofere tot confortul cățeilor, cât timp ei sunt plecați în concediu. Anita Heju a pregătit pentru acest sezon o mulțime de surprize pentru patrupezii care ajung la „DogHouse Inn” din Șura Mare, facilitățile oferite ajutându-i pe blănoși să se adapteze și să se simtă ca într-o minivacanță.

Anita Heju iubește animalele și, din acest motiv, a căutat ca pensiunea canină din Șura Mare să ofere cățeilor tot confortul necesar, de la o curte mare verde cu piscine pentru ca blănoșii să se răcorească până la o sufragerie a cățeilor unde să se poată simți ca „acasă”.

Sufragerie cu ventilator pentru căței și piscine în curte

Anita a creat în cadrul pensiunii „DogHouse Inn” un fel de sufragerie pentru căței, pe care îi place să o numească „Dog lounge”. Aici cățeii pot să se relaxeze pe canapele sau se pot urca pe masă cu lăbuțele, fiind un spațiu dedicat lor. Mai mult, în sufragerie este instalat un ventilator pentru zilele caniculare.

„DogHouse Inn” are o capacitate de cinci căței, respectiv pentru doi patrupezi de talie mică și trei locuri pentru patrupezii de talie medie spre mare. Capacitatea pensiunii a rămas la fel ca anul trecut, tocmai pentru ca toți cățeii să se bucure de mai mult spațiu. Curtea cu iarbă este și ea dotată cu o canapea nouă, spațioasă, unde cățeii se pot întinde la soare, dar și cu piscine unde „oaspeții” se pot răcori în zilele toride de vară.

„Am construit o sufragerie a cățeilor. „Dog lounge” are o canapea cu măsuță pe care pot să calce, fiind un spațiu dedicat lor. Pe timpul verii avem și ventilator. Cățeii nu au limite în ceea ce pot sau nu să facă. Iarna, aici ne putem adăposti și petrece timpul împreună cu ei. De anul trecut am dat update la spațiul exterior. Am mai adăugat o variantă îmbunătățită de canapea exterioară pentru căței”, spune Anita.

Cerere mare pentru pensiunile pentru căței

La „Dog House INN” locurile disponibile pentru această vară sunt limitate, însă Anita are o listă de așteptare. Dacă în luna august momentan nu mai sunt locuri, în septembrie mai sunt doar câteva.

„Nu am aproape niciodată locuri libere. Lumea a aflat ceea ce fac și prin ce se diferențiază pensiunea noastră față de restul. Pot spune că nu este o pensiune, este o mini-pensiune. Doar eu și câteodată familia mea ne ocupăm de pensiune. Petrec foarte mult timp cu cățeii și cred că cel mai important este că locuiesc în aceeași curte unde este și pensiunea. Pot spune că sunt non-stop aici. În continuare, stăpânii sunt ținuți zilnic la curent cu fotografii și filmări cu cățeii. Este un lucru la care țin foarte mult”, spune tânăra.

Potrivit Anitei, cățeilor le ia aproximativ două-trei zile pentru a se adapta. O diferență o fac labradorii, care se acomodează imediat. Cât despre durata cazării, tânăra spune că nu există o limită de timp, dar cu cât perioada este mai mare, cu atât programarea trebuie făcută mai rapid. Bineînțeles, cu cât durata de cazare la pensiunea „DogHouse Inn” este mai mare, stăpânii beneficiază de discounturi.

Cât costă să lași cățelul la „DogHouse Inn”

Cazarea la pensiunea canină diferă în funcție de talia pe care o are cățelul. De exemplu, pentru un cățel de talie mică sau medie, stăpânul trebuie să plătească 80 de lei/noapte, iar prețul pentru un patruped de talie mare este de 110 lei/noapte. Prețul diferă și dacă este sezon sau extrasezon.

Anita îi așteaptă pe curioși să vină să viziteze pensiunea canină pentru a se familiariza cu conceptul și îi roagă să îi adreseze orice întrebare cu privire la cazarea cățeilor la „DogHouse Inn”. Recent, Anita colaborează cu Animal Life și a făcut un spațiu pentru „foster”. Mai exact, găzduiește patrupede până când reușesc să își găsească o familie iubitoare.

