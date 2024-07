ofertă din polonia pentru un atacant de la fc hermannstadt

Atacantul de la FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv (25 ani) este curtat de polonezii de la Widzew Lodz, iar impresarul jucătorului vine miercuri la Sibiu să discute transferul.

Daniel Paraschiv este din nou aproape să o părăsească pe FC Hermannstadt, fiind pe punctul să semneze cu polonezii de la Widzew Lodz, conform Prosport. Widzew Lodz a încheiat pe locul 9 ultima ediție de campionat din Polonia.

Negocierile cu Widzew Lodz pentru Paraschiv sunt avansate și ar putea să se concretizeze în zilele următoare, dacă FC Hermannstadt își va da acordul. Sibienii cer undeva în jurul a 1 milion de euro pentru transferul atacantului.

Daniel Paraschiv mai are și varianta de a merge la Gyor, echipă care tocmai a promovat în prima ligă din Ungaria.

”Nu sunt disperat să plec de la Sibiu, dar vreau un pas înainte”

Atacantul Sibiului nu știe încă nimic despre eventualele discuții cu polonezii. ”Au mai fost oferte, discuții, este posibil să discute un impresar, eu nu știu de nicio negociere, nu sunt implicat. Mi-am dorit și îmi doresc să fac un pas înainte, dar nu sunt disperat să plec de la Sibiu, deocamdată sunt aici, am contract și vreau să fac meciuri cât mai bune. Din punct de vedere valoric cred că avem un plus față de sezonul trecut, cu siguranță contează și omogenitatea, e greu de dat prronosticuri, dar cred că o să facem o figură frumoasă. Referitor la meciul de vineri, cu Universitatea, noi de obicei am făcut meicirui foarte bune acasă, i-am bătut anul trecut, obiectivul nostru este mereu victoria și meciul acesta nu face excepție” a declarat Daniel Paraschiv pentru Ora de Sibiu.

Cel mai probabil, discuțiile de miercuri dintre conducerea clubului și impresarul jucătorului vor fi unele decisive. Dacă Sibiul va fi de acord cu transferul, atunci Daniel Paraschiv nu va mai prinde prima etapă a Superligii. Ar fi un final fericit pentru jucător, care a anunțat public de ceva timp că își dorește să plece în străinătate. Însă, deși oferte au fost în fiecare pauză competițională, niciuna dintre ele nu s-a concretizat până acum. Și în această vară, maghiarii de la Mol Vidi Fehervar au reluat discuțiile, dar nu au ajuns la un acord.

Vineri, de la ora 21.30. FC Hermannstadt o întâlnește pe teren propriu pe Universitatea Craiova.