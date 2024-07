andreas, un băiețel cu autism din sibiu, are nevoie de ajutorul comunității pentru a putea fi operat în olanda

Andreas, un copil de doar trei ani și jumătate, are nevoie de ajutorul comunității sibiene pentru a putea face o operație extrem de importantă în Olanda. Băiețelul are autism și până în prezent nu a vorbit niciodată.

O tânără mămică cere ajutorul sibienilor pentru a strânge suma de 12.000 de euro, cu ajutorul căreia Andreas să poată beneficia de transferul de celule stem, la un spital din Olanda. „Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă la un an și cinci luni. Nu l-am auzit niciodată vorbind. Am văzut că nu poate sta în șezut și că devine agresiv și nu îl mai pot controla. Acum are trei ani și jumătate și această procedură l-ar ajuta pentru a repara legăturile neuronale. Procedura se face în Olanda și costă 12.000 de euro”, a spus Monica Dobrilă, mama băiețelului.

Andreas are nevoie de ajutorul sibienilor pentru a putea duce o copilărie normală. Procedura de transfer a celulelor stem este singura soluție care i-ar putea îmbunătăți viața. Între timp, medicii i-au recomandat copilului terapie comportamentală, stimulare cognitivă și a limbajului.

Cei care își doresc să dea o mână de ajutor pot dona aici:

Nume titular: Dobrila Maria-Monica

Cont: RO58 BRDE 330S V979 5651 3300

Moneda: RON