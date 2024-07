un sibian acuză firma vodafone de „fraudă electronică”. „nu am semnat niciun contract”

Un sibian acuză firma de telecomunicații Vodafone de „fraudă economică”. Bărbatul spune că nu a semnat niciun contract pentru a accepta o ofertă și, chiar și așa, oferta a fost activată. Bărbatul este hotărât să depună plângere la ANPC.

Sibianul povestește că la data de 2 iulie a fost apelat de către firma Vodafone cu privire la o eventuală portare. Alexandru spune că cei de la Vodafone l-au contactat după ce fiul acestuia le-ar fi dat numărul lui de telefon pentru a primi o ofertă. Bărbatul spune că nu a semnat niciun contract și nici nu a accesat link-urile prin care i se cerea să accepte oferta. „Nu este posibil așa ceva pentru că eu nu am aprobat acest transfer și totuși s-a făcut. Acest lucru se numește fraudă electronică. Este o portare ilegală”, a declarat Alexandru Tănase.

Cu toate că nu ar fi semnat niciun document, oferta a fost considerată ca fiind acceptată de către client. „Portarea ar fi urmat să aibă loc dacă condițiile prevăzute în contract ar fi fost acceptate și dacă aș fi semnat electronic contractul, pe un link trimis de către aceștia. Am pus condiția să-mi fie trimis pe email contractul în format PDF. Aceasta nu s-a efectuat, fiindu-mi trimis un link. Personal nu accesez linkuri în spatele cărora se pot ascunde fraude și, la reapelarea de către operatorul Vodafone, am solicitat din nou trimiterea contractului în format PDF. Între timp, Fan Courier mi-a livrat două plicuri ce încă sunt sigilate. Până să mă trezesc, observ că plicurile sunt de la Vodafone. Am încercat returnarea acestora, dar curierul a refuzat, motivând că deja au fost acceptate, deși plicurile nu sunt desfăcute. După acest episod, primesc SMS și email cum că acordul pentru acceptarea ofertei a fost înregistrat,” povestește sibianul.

Sibianul spune că a informat Digi, firma cu care are contract, dar și operatorul Vodafone, ANCOM și urmează să depună plângere la ANPC. „Voi informa instituțiile europene despre manevrele unor furnizori de servicii agreați de către această Uniune și de încălcarea drepturilor prevăzute de Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului”, a mai spus acesta.

Reprezentanții Vodafone spun că vor remedia problema și că oferta activată fără consimțământul sibianului va fi anulată.