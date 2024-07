filmul tragediei în cazul tinerei ucisă de urs pe o potecă din munții bucegi

Apar informații cutremurătoare despre tragedia din Munții Bucegi, unde o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs marți după-amiază. Atacul s-a derulat în direct, în timp ce dispecerii 112 erau în telefon cu victima și prietenul acesteia. Incidentul a avut un impact profund asupra salvatorilor montani, care au declarat că nu au mai întâlnit o situație atât de gravă în ultimii 10-15 ani.

Primul apel la 112 a fost făcut de iubitul fetei, care a relatat că sunt pe traseul Jepii Mici și sunt urmăriți de un urs. Dispecerul Salvamont le-a oferit sfaturi, dar animalul a continuat să-i urmărească. Aproape simultan, tânăra de 19 ani a sunat și ea la 112, îngrozită. Câteva zeci de secunde mai târziu, conversația s-a încheiat brusc, deoarece tânăra a fost atacată de urs.

Salvatorii montani au găsit-o pe tânără decedată, iar ursul a sărit să-i atace și pe ei. Ursul a fost împușcat de autorități pentru a permite recuperarea trupului victimei. Din cauza condițiilor dificile, trupul tinerei a fost coborât pedestru de salvamontiști. Atacul a fost considerat neobișnuit de violent, iar experții suspectează că ursul ar fi putut fi turbat.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și braconaj cinegetic. Expertul în urși, Ioan Mihai Pop, a declarat că atacurile de acest fel sunt rare și că în general, urșii atacă doar dacă se simt amenințați. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragicului eveniment.

Ce spune ministrul Mediului

„Ceea ce s-a întâmplat ieri este o tragedie – și profit de ocazie să transmit condoleanțe familiei. Nu pot decât să-mi imaginez durerea pe care o resimt. În același timp, cred că după ce o să avem toate informațiile puse cap la cap, ar trebui foarte repede să tragem concluziile și să venim cu niște soluții care să respecte ce am spus din prima zi de când am venit la minister, respectiv că viața omului ar trebui să aibă prioritate și nimic nu poate fi mai important. Înțeleg că orice măsuri am lua, nimeni nu poate garanta că astfel de tragedii nu se pot întâmpla și în viitor”, a spus ministrul, citează Digi24.

„Opinia mea este că ar trebui să gestionăm exemplarele care ajung în comunitățile locuite și care pun viața omului în pericol, fie că discutăm de un municipiu mare din România, precum Ploieşti, sau că discutăm de un sat izolatde munte din judeţul Alba. Cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Am tras învățăminte din ce s-a întâmplat până acum. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că în ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonduri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a adăugat el.