singura elevă din sibiu cu media 10 la bac. beatrice: „succesul vine atunci când înveți ceea ce îți place”

Beatrice Cristea, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, a pus Sibiul pe harta județelor de 10 la BAC. Tânăra va studia la Institutul Politehnic din Paris, una dintre cele mai prestigioase facultăți din lume.

Vineri s-au afișat rezultatele finale ale Examenului de Bacalaureat după soluționarea contestațiilor. În urma acestora, Sibiul a fost pus de către Beatrice, absolventă a Colegiului „Gheorghe Lazăr”, pe harta județelor de 10.

Eleva de 10: „Știam că merit”

Beatrice a obținut media 9,95 la Bacalaureat. A luat 10 curat la Matematică și la Informatică și 9,85 la Limba Română. A fost mulțumită de rezultat, dar era convinsă că lucrarea ei merita punctaj maxim, așa că a depus contestație. Și a avut dreptate!

„În acel moment nu am avut emoții, eram sigură că e ceea ce îmi doresc. Azi, înainte să se afișeze, am avut puține gânduri cum că poate nu ar fi trebuit, fiind nota mare… Dar în momentul când am văzut că am primit 10 m-am bucurat foarte mult! Îmi doream mult această medie, fiindcă voiam să îmi fac profesorii și directorul școlii mândri încă o dată de mine, să închei frumos acești 4 ani de liceu pe care i-am început cu media 10 la Evaluarea Națională și știam că merit, pentru că am avut o lucrare frumoasă. Sibiul trebuia să fie pe harta județelor de 10”, spune Beatrice.

Tânăra a fost felicitată de profesori și de directorul unității de învățământ, spunând că datorită lor se bucură azi de această reușită.

„Cum s-au afișat rezultatele, am început să primesc mesaje de felicitări, din partea directorului, a profesorilor de română, mate, dar și din partea celor la care nu am avut probă. Au fost cei mai de succes ani de până acum, am întâlnit o comunitate de profesori minunați, datorită cărora următoarea mea aventură academică se arată a fi una deosebită, pe care abia o aștept. Au fost 4 ani în care am evoluat constant, chiar și în perioada pandemiei, pentru că școala online la colegiul nostru s-a făcut foarte serios și mi-am dat seama că adaptarea joacă un rol foarte important în evoluția noastră, a elevilor”, povestește Beatrice.

Sfaturi pentru generațiile viitoare: „Să găsească echilibrul în tot ceea ce fac”

Beatrice a învățat constant, fiind o elevă echilibrată. A fost curioasă, a pus întrebări, a participat la concursuri și nu a încetat să descopere lucruri noi. Ea le-a oferit colegilor mai mici sfaturi prețioase.

„Succesul vine atunci când înveți ceea ce îți place și aș sfătui următoarele generații să găsească echilibrul în tot ceea ce fac, să învețe la toate disciplinele, pentru că toate contribuie la dezvoltarea personală, dar atunci când vine vorba de pasiunea lor, să muncească fără să se uite la ceas. Nu în ultimul rând, i-aș sfătui să fie curajoși, să depună o contestație atunci când consideră că merită mai mult, să ceară ajutorul atunci când au nevoie, să se înscrie la concursuri”, spune eleva de 10.

Citește și: O elevă de la „Lazăr”, admisă la Institutul Politehnic din Paris. Beatrice vrea să devină specialist în fizică cuantică