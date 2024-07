călători blocați mai bine de 2 ore în tren pe ruta sibiu - rm. vâlcea la șelimbăr, fără aer condiționat. “suntem revoltați! e inacceptabil” (video)

”Am plecat cam pe la 8:15, am stat în Șelimbăr până la 10:25, am ajuns la Valea Mărului și acum cică trebuie să stăm iar 20 de minute, în căldură ca în cuptor și cu un miros care vine de la baie, de ți se face rău. Fără aer condiționat, mai sunt și copii care trebuie să suporte așa. Pentru ei consider că e cel mai greu.” a declarat un cititor OradeSibiu.