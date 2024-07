măldărășanu, la un pas să renunțe la fc hermannstadt: ”săptămâna viitoare o să fie una de gânduri”

Nemulțumit de actualul lot de la FC Hermannstadt, antrenorul Marius Măldărășanu a dat de înțeles că ar putea pleca zilele viitoare de la Sibiu.

Anunțat că Daniel Paraschiv va fi vândut la Ovideo, antrenorul Marius Măldărășanu a rămas fără cel mai bun jucător din lot chiar înainte de startul actualului sezon. Asta după ce în vară au mai plecat jucători de bază precum Mino Sota, Butean, Opruț sau G. Iancu.

Tehnicianul a declarat public că a cerut conducerii clubului jucători cu experiență, care nu au fost aduși, iar situația actuală îl pune pe gânduri. Astfel, Măldărășanu a dat clar de înțeles că ar putea renunța zilele viitoare la colaborarea cu FC Hermannstadt, acolo unde obiectivul este play-off-ul.

”Am tot vrut jucători, dar nu au fost aduși”

”Din punct de vedere al lotului avem probleme, lumea nu înțelege. Am tot vrut jucători cu experiență, eu nu mă uit la buletin, nu contează că are 34 de ani dacă poate să ne ajute, jucătorii tineri cresc alături de cei cu experiență și cu rezultate. Așa nu se poate, am tot vrut jucători, dar din diferite motive nu au fost aduși, o să fie dificil, când iei gol și poți pierzi meciul, ai nevoie de jucători care să vină cu încredere, să poți să întorci un rezultat. Anul trecut am pierdut trei jucători pe parcursul turului, anul asta a plecat Paraschiv înainte de prima etapă, îmi este foarte greu. Mă gândesc și la mine, până la urmă am tot stat aici și când a fost depunctarea, și când au fost vânduți jucători, săptămâna viitoare o să fie una de gânduri” a declarat Marius Măldărășanu la Digi Sport.

”Un rezultat echitabil”

Remiza de vineri, de la Sibiu, 0-0 cu Universitatea Craiova este considerată echitabilă de tehnicianul celor de la FC Hermannstadt. ”Rezultatul este echitabil, prima repriză a fost a noastră ca joc, ca ocazii, a doua repriză puteau ei închide scorul și să plece cu cele trei puncte. Băieții au dat totul, am suferit și la bancă, la ei a intrat Mitriță și este un jucător care poate face diferența, dar în anumite momente și-a făcut treaba Căbuz, că de aia e pus acolo, între buturi. Un rezultat echitabil, este un punct, dar avem mult de muncă, va fi foarte greu” amai spus Marius Măldărășanu.