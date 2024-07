shannen doherty, vedeta din 'beverly hills 90210' și 'heathers', a murit la 53 de ani

Shannen Doherty, cunoscută pentru rolurile sale din serialele iconice Beverly Hills 90210 și Heathers, a decedat la vârsta de 53 de ani. Conform unei declarații a publicistei sale, Leslie Sloane, citată de revista People, Doherty a pierdut lupta îndelungată cu cancerul sâmbătă, 13 iulie 2024 scrie The Guardian.

Doherty a fost diagnosticată prima dată cu cancer la sân în 2015 și a suferit o mastectomie. În ciuda tratamentului, cancerul a fost declarat terminal în 2020. Într-un interviu emoționant la Good Morning America, ea a descris diagnosticul ca fiind „o pastilă amară de înghițit”. Anul trecut, a dezvăluit pe Instagram că tumoarea s-a răspândit la creier, împărtășind un videoclip cu ea primind tratament.

Cariera lui Shannen Doherty a început devreme cu roluri în Father Murphy și Little House on the Prairie. Până la vârsta de 15 ani, și-a făcut deja remarcat talentul în filme precum The Secret of NIMH și Girls Just Wanna Have Fun. În 1988, a jucat în comedia neagră Heathers, care, deși nu a fost un succes financiar inițial, a devenit un clasic cult în timp.

Rolul ei ca Brenda Walsh în drama adolescentină Beverly Hills 90210 i-a adus faima. Serialul a fost un succes imens, atrăgând peste 21 de milioane de spectatori în cel de-al patrulea sezon. Doherty a părăsit serialul înainte de al cincilea sezon, dar a revenit pentru relansarea din 2008 și pentru seria din 2019 BH90210.

Doherty a jucat, de asemenea, în drama despre vrăjitorie Charmed timp de trei sezoane, unde a regizat și mai multe episoade. Printre creditele sale cinematografice se numără colaborările cu regizorul Kevin Smith în Mallrats și Jay and Silent Bob Strike Back.

Lupta sa cu cancerul și rezistența sa au inspirat mulți oameni. Decesul lui Shannen Doherty marchează sfârșitul unei ere pentru mulți fani care au crescut urmărindu-o la televizor și au admirat puterea și talentul ei atât pe ecran, cât și în afara acestuia.