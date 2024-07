neil labute montează „unchiul vanea” pe scena teatrului „radu stanca” din sibiu

Celebrul dramaturg, regizor și scenarist american Neil LaBute montează pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu piesa „Unchiul Vanea”, adaptare după A. P. Cehov, spectacol pe care publicul îl va putea vedea în premieră în 1 și 2 august.

„La puțin timp după încheierea ediției cu numărul 31 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu cu tema Prietenie, suntem în pline repetiții cu Unchiul Vanea, în regia celebrului autor dramatic, scriitor, producător, regizor, artist nepereche Neil LaBute. Este o prelungire excepțională a excelenței pe care Festivalul a impus-o prin mari personalități prezente pe parcursul ediției cu numărul 31. Neil LaBute a venit să lucreze la Sibiu împreună cu actorii Teatrului Național, cu studenții de la Universitatea Lucian Blaga și cu artiștii din România, într-o echipă cu o energie atât de frumoasă! Suntem convinși că, în România, și numai, va naște un mare eveniment teatral, care marchează, în același timp, preambulul pentru filmul pe care dorim să-l facem anul viitor împreună cu Neil LaBute. Sunt ștachete uriașe pe care Festivalul și Teatrul le impun și ne bucurăm că putem să ducem mai departe marile proiecte care așază Sibiul și România pe harta marilor evenimente culturale”, a declarat Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Premiera de excepție pe care naționalul sibian o pregătește în aceste zile îi are în distribuție pe Adrian Matioc, Pali Vecsei, Cendana Trifan, Șerban Gomoi, Diana Văcaru-Lazăr, Liviu Vlad, Antonia Dobocan și Crina Dumitrașcu.

Scenografia este semnată de Oana Micu, iar light design-ul de Cristian Niculescu.

Sosirea profesorului Serebreakov la moșia sa de la țară, alături de tânăra sa soție, Elena, dezvăluie numeroasele frustrări ale unui trecut nu prea îndepărtat, dar și o serie de pasiuni neștiute în prezent. Sonia, fiica profesorului, simte fiorii primei iubiri pentru un medic local, doctorul Astrov, în timp ce acesta concurează tacit împotriva lui Vanea, îngrijitorul moșiei (și fostul cumnat al profesorului), pentru a intra în grațiile Elenei. Pas cu pas, descoperim povestea nemuritoare a unor destine frânte de patima unor iubiri imposibile, dar și de existența aproape absurdă a unor idealiști care se confruntă cu plictiseala, regretul și agonia bătrâneții premature.

Neil LaBute revizitează piesa clasică a lui Cehov pentru a explora condiția umană de ieri și de azi, într-un spectacol dinamic și sensibil care aduce în fața publicului o metaforă atemporală și universală a luptei cu propriii noștri demoni.

Avanpremiera spectacolului „Unchiul Vanea” va avea loc în 1 august, la ora 19:00, iar premiera în 2 august, la ora 19:00, în Sala Mare a TNRS. Biletele sunt disponibile online, pe adresa www.tnrs.ro, și la Agenția Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17.

Despre Neil LaBute

Cel mai jucat autor dramatic din lume, Neil LaBute a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu, în anul 2015, pentru capacitatea sa unică de a uimi lumea în teatru și film, precum și pentru forța sa aparte de a inspira și modela tinerii.

Neil LaBute este regizor, scenarist și unul dintre cei mai inovatori dramaturgi americani. Piesele sale au fost traduse şi montate în Statele Unite ale Americii şi în Europa: Bash: Latter-Day Plays (1999), The Mercy Seat (2002), Autobahn (2003), Fat Pig (2004), Some Girl(s) (2005), In A Dark Dark House (2007), Reasons To Be Pretty (2008), Helter Skelter (2008), Land of the Dead (2008), The Break of Noon (2010), The Furies (2009), In A Forest, Dark and Deep (2011), Lovely Head & Other Plays (2013), Reasons to Be Happy (2013), Money Shot (2014), The Way We Get By (2015).

A scris scenariul pentru numeroase filme de lung metraj: In the Company of Men, Your Friends & Neighbors, Nurse Betty, Possession, The Shape of Things, The Wicker Man, Lakeview Terrace, Death at A Funeral, Some Girl(s), Some Velvet Morning, Dirty Weekend, și de scurt metraj: Tumble, After-School Special, Sexting, Denise, Double or Nothing , Bench Seat, Sweet Nothings , BFF, It’s Okay.

În 2013, LaBute a câștigat Premiul pentru literatură acordat de Academia Americană de Arte și Litere. În 2023, a devenit membru al International Association of Theatre Leaders (IATL).