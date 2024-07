alexandru wolter, victorie incendiară la târgu secuiesc

Etapa a treia a Campionatului Național de karting, care a avut loc în weekend-ul trecut, 13-14 iulie, la Târgu Secuiesc, aduce o nouă victorie sibianului Alexandru Wolter, la clasa Senior Rotax.

Peste 135 de piloți au înfruntat codul roșu de caniculă pe circuitul Skat Kart, fiind o etapă de referință ce a marcat jumătatea campionatului. Ne-am obișnuit deja ca Senior Rotax, clasa unde concurează sibianul, să fie cea mai numeroasă, având la start 25 de piloți.

Alexandru Wolter, câștigător al Cupei României în luna aprilie a acestui an, reușește să își impună stilul de pilotaj și să domine toate cele patru curse din acest weekend, obținând astfel Locul 1.

“Este un rezultat foarte important pentru mine, deoarece la această etapă am demonstrat că atunci când materialul de concurs (șasiu, motor, benzină, etc) este la fel pentru toți sportivii, diferența o fac doar tehnica de pilotaj și setările. Lunile de antrenamente pe marile circuite europene mă ajută să evoluez din punct de vedere sportiv. Cu victoriile obținute acum, am reușit sa fac un salt și să recuperez puncte considerabile în campionatul național.

Pregătirea continuă, multiplele participări la cursele internaționale, susținerea familiei, precum și experiența antrenorului și a mecanicului meu, și-au spus încă o dată cuvântul prin acest rezultat uimitor, motiv pentru care le mulțumesc lor și tuturor susținătorilor mei.

La începutul lunii august urmează a patra etapă de la Bacău, dar între timp voi merge în Franța, la competiția anuală de la Le Mans, unde la clasa Senior Rotax vor lua startul peste 108 piloți experimentați, de talie internațională. Îmi doresc să obțin un loc cât mai bun pentru România”, a declarat Alexandru Wolter.