o elevă din sibiu și-a donat bursa unei fundații după ce a fost îngrijită exemplar la spitalul de pediatrie. ”vreau să mă fac și eu medic”

Melisa este o tânără ambițioasă, voluntar la Crucea Roșie din Sibiu, cu o poveste emoționantă. Astăzi se numără printre cele mai tinere donatoare ale Fundației Polisano. Melisa a donat 200 de lei din bursa de merit pentru a ajuta copiii cu probleme cardiace.

Melisa urmează ca în toamnă să înceapă clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului. Eleva este voluntară la Crucea Roșie din Sibiu și anul acesta și-a lansat cartea scrisă de ea, intitulată „O altfel de copilărie”. Melisa a donat pentru Fundația Polisano suma de 200 de lei, bani din bursa de merit.

După ce a fost internată recent la Spitalul de Pediatrie, Melisa a decis că este momentul să facă o faptă bună pentru copiii care au probleme cardiace. „Am ales să donez banii pentru copilașii care au nevoie de operație la inimă din mai multe motive. În primul rând, am fost recent internată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, secția Pediatrie I, și am fost monitorizată cu multă atenție în zilele de gardă de către doamna doctor Vulcan Anca Ștefania, medic primar pediatru, care mi-a arătat ce înseamnă bunătatea, dedicarea și iubirea pentru copii. Ea este un exemplu și o motivație zilnică pentru mine și o apreciez foarte, foarte mult. Această experiență m-a inspirat să fac și eu fapte bune pentru alți copii”, a spus Melisa.

Pe viitor, Melisa vrea să devină medic pediatru pentru a ajuta copiii. „Vreau să aduc un strop de speranță și lumină în viețile lor, așa cum am primit și eu. În plus, îmi doresc să devin medic pediatru și să ajut copiii, la fel cum am fost ajutată și eu. Dorința mea de a deveni medic pediatru mă împinge și mai mult să fac fapte bune pentru copiii bolnavi și nu numai”, a spus Melisa.