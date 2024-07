părinții tânărului ucis la arpașu de jos își plâng copilul în fața morgii din sibiu: „l-au chinuit, l-au zdrobit în bătaie” (video)

Părinții tânărului de 28 de ani ucis la Arpașu de Jos își plâng odrasla în fața morgii din Sibiu, așteptând să ia trupul neînsuflețit acasă. Oamenii spun că cei care le-au omorât copilul trebuie pedepsiți de autorități.

Victor, un tânăr în vârstă de 28 de ani din Arpașu de Jos, a fost omorât în noaptea de duminică spre luni de către părinții fetei de care era îndrăgostit. În acea noapte a mers la locuința ei, după ce fata i-ar fi trimis un mesaj în care îi spunea că nu se mai înțelege cu părinții. Tânărul tocmai ce revenise în țară, din Anglia, special pentru fată.

Ajuns la locuința tinerei, părinții acesteia au tăbărât pe el. L-au bătut până când bărbatul a căzut într-o baltă de sânge. Abia după două ore aceștia au sunat la 112. Deși era în viață când au ajuns medicii la fața locului, tânărul a decedat în ambulanță, în drum spre spital, în urma unui stop cardio-respirator.

Părinții îndurerați își plâng copilul la morgă

În timp ce părinții fetei au fost reținuț, urmând să fie arestați preventiv, părinții tânărului își plâng copilul în fața morgii din Sibiu. Au stat acolo neclintiți luni și marți, așteptând să îi ducă trupul acasă. Se pregătesc de înmormântare și în același timp cer să se facă dreptate, iar anchetatorii să îi pedepsească pe cei care i-au luat viața. Potrivit mamei tânărului, acesta ar fi fost torturat înainte să moară.

„Băiatul meu a fost plecat în Londra, dar a mai vorbit cu fetița asta. Părinții ei l-au amenințat că îl omoară, am avut probleme mai mari cu ei, ne-au atacat, au spus că îmi omoară nepoțelul. Am plecat și mi-am părăsit casa din cauza lor, că au intrat cu obuzul la noi în casă, fiindcă nu erau de acord cu relația lor. Băiatul meu, vânzând ce se întâmplă, a lăsat-o în pace și a plecat în Londra. Ei, ca să se răzbune pe băiatul meu, au început să îi trimită mesaje și s-au pus în locul fetei lor. Pe fată au sechestrat-o în față, au bătut-o și au chinuit-o, după care atâtea mesaje i-au trimis băiatului meu până l-au adus în țară. Eu i-am spus la băiat <<ce ai de gând să faci?>>. <<Nu fac nimic, mamă, mă duc și eu să beau un suc, dar poate mă întâlnesc și cu prietena mea>>, mi-a zis. După care, mi-a arătat mesajele și el credea că vorbește cu ea, dar nu vorbea cu ea. I-au întins capcana, l-au chemat până la ei și la ei la poartă mi-au omorât copilul. A fost o bandă de oameni. Au avut o mafie și l-au așteptat și mi-au torturat copilul, l-au omorât, l-au lăsat într-o baltă de sânge. Altă persoană, de cauză străină, a sunat de a venit Smurdul și Poliția de mi-au ridicat copilul aruncat în șanț. Așteptăm să luăm băiatul de la morgă, să îl ducem acasă și dupaia vedem ce facem cu ei, să facă lege cu ei. Dacă ei și-a făcut legea, eu cred că și pentru ei există o lege. Dacă justiția nu face legea cum trebuie, mă duc la Alba Iulia, la București și la drepturile omului”, a spus mama îndurerată.

Tatăl tânărului ucis a venit acasă de urgență, fiind la muncă în străinătate. Știa de relația lui Victor cu Mihaela și cunoștea faptul că familia fetei nu îl acceptă, întrucât au mai avut neînțelegeri în trecut. El este de părere că părinții tinerei i-au întins bărbatului o capcană și l-au chemat la locuința lor cu intenția de a-l omorî.

„Eu am fost plecat în Italia, iar băiatul era în Anglia. O fată, o iubită de-a lui, l-a sunat să vină. Dar nu a fost ea, a picat într-o capcană, întinsă de mafie, de bandă organizată. Nu am mai avut conflicte cu ei, dar băiatul meu a stat vreo două săptămâni cu fata lor și au venit de au dus-o acasă, iar ea l-a tot sunat să o ia înapoi. Ei au luat telefonul fetei, au ținut-o legată și sechestrată, și au făcut capcană. L-au chemat la întâlnire la iubită și când au ajuns ea nu era, era mafia care l-a omorât. Trei familii din Arpașu, din Avrig, mai mulți erau. L-au omorât prin torturare, l-au chinuit vreo 4 ceasuri. L-au măcelărit, l-au zdrobit cu totul. L-au torturat. Doar pe 2 au băgat în pușcărie si restul au rămas afară! Mă duc la București și până la Haga dacă trebuie să îmi iau drepturile. (…) Mi-au omorât băiatul de 28 de ani și a rămas un copil de un an și 8 luni fără tată. Eu nu mai am nimic de făcut în viață, îmi caut dreptatea”, a spus tatăl tânărului omorât la Arpașu de Jos.

Vă reamintim că părinții fetei din Arpașu de Jos au fost reținuți și urmează să fie arestați preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

