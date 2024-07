psd sibiu: ”oamenii de afaceri, valea oltului și autostrada sibiu – pitești” (c.p)

Pe Valea Oltului se circulă de la ora 20:00, până la 06:00, iar riveranii au încă două intervale orare în cursul zilei, 07:30 – 08:00 și 16:30 – 17:00.

Ioan Deac, acționarul majoritar al SC Compa SA, apreciază sprijinul pe care ministrul Sorin Grindeanu l-a acordat producătorilor din Sibiu prin decizia de a suplimenta numărul trenurilor pe ruta Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Această alternativă de transport pentru salariații Compa care fac naveta vine în sprijinul angajaților, dar și al companiei care are aproximativ 1.800 de salariați. ”Le mulțumesc mult ministrului Sorin Grindeanu, deputatului sibian Bogdan Trif și directorului general al CFR Călători, Traian Preoteasa, pentru înțelegere și promptitudinea cu care au răspuns solicitărilor noastre”, a transmis directorul general al SC Compa SA.

”Ne dorim foarte mult să construim autostrăzi, iar Autostrada Sibiu – Pitești este o prioritate pentru Guvernul Marcel Ciolacu și în special pentru mine, în calitate de ministru al Transporturilor. Pentru a putea avansa cu lucrările, a trebuit să limităm circulația, astfel încât să se poată efectua defrișările și lucrările pe versantul dintre Boița și Lazaret, situat deasupra drumului național ce tranzitează Valea Oltului. Fiind vorba despre 10 hectare de pădure și un versant extrem de abrupt, pentru a nu pune în pericol viețile oamenilor, oamenii de specialitate au ales această soluție. Noaptea, ar fi fost imposibil de realizat lucrările, din cauza pericolului de accidente, iar viețile oamenilor au întotdeauna prioritate. De asemenea, a fost selectată perioada iulie – august pentru ca terenul să fie uscat. O întârziere care ar fi dus la intrarea în sezonul ploios sau chiar în cel de iarnă ar fi condus la sistarea lucrărilor, din cauza imposibilității realizării lor. Autostrada se construiește cu bani europeni, iar o amânare a graficului de lucrări ar fi dus, într-o primă fază, la întârzieri, dar și la penalități de peste 80 de milioane de euro”, a explicat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

PSD a făcut, atât prin premierul Marcel Ciolacu, cât și prin ministrul Transporturilor, o prioritate națională din construcția de autostrăzi.

Am văzut foarte mulți președinți de partide din Opoziție care au făcut o tragedie din faptul că s-a limitat circulația pe Valea Oltului, pentru a se construi Autostrada Sibiu – Pitești. Imediat după ce circulația a fost restricționată, eu am trecut în mai multe rânduri pe Valea Oltului. Am intrat pe DN7 și la ora 24:00, și la 01:00, iar drumul nu a fost deloc aglomerat, astfel că am parcurs foarte repede Valea Oltului.

Însă realitatea este prezentată denaturat pe toate rețelele de socializare, de conturi false sau membri de partid din Opoziție. Neavând realizări, atacă în mod nejustificat și încearcă să arunce cu noroi în unul dintre proiectele cele mai așteptate de către sibieni și toți românii. Îmi aduc aminte că la fel au făcut când guvernul PSD a obținut finanțarea și a demarat lucrările pentru primul tronson de autostradă Sibiu – Pitești, Sibiu – Boița. Tronsonul, în lungime de 13,17 km, a fost realizat și se circulă perfect pe el încă din decembrie 2022.

Pe Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), în lungime de 9,86 km, constructorul austriac a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de aproape 43%. Contractul, cu o valoare 1,67 de miliarde de lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transporturi, trebuie finalizat cel târziu în anul 2027. Cea mai complexă lucrare de pe acest sector de autostradă este tunelul Momaia (1,3 km), format din două galerii, la care s-au forat, până în prezent, 760,5 m pe calea 1 și 651,2 m pe calea 2.

Și Secțiunea 5 (Curtea de Argeș – Pitești), în lungime de 30,35 km, se află în lucru.

Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni), în lungime de 37,4 km, este acum în faza de proiectare și va intra în faza de construcție în acest an.

Autostrada Sibiu – Pitești (parte din A1) va avea 122 de kilometri.

Oricât încearcă unii să arunce cu noroi în noi, PSD a demonstrat întotdeauna că are cei mai buni oameni în administrație, care reușesc să repare lucrurile după o guvernare de dreapta și să performeze în actul de guvernare.