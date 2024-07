mall în flăcări în china. cel puțin 8 oameni au murit (video)

Potrivit televiziunii de stat chineze, situația este gravă, cu imagini dramatice care arată fum dens și negru ieșind din clădirea cu 14 etaje. Până în prezent, nu se cunosc detalii precise despre numărul persoanelor blocate în mall.

Aproape 300 de pompieri și medici de pe ambulanță au intervenit la fața locului. Incendiul a fost stins după mai bine de două ore, timp în care pompierii au reușit să salveze 30 de persoane din centrul comercial.

BREAKING – Fire breaks out in city of Zigong in China shopping centre with people trapped inside: state media pic.twitter.com/1ZRPLfrVoX