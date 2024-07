primăria sibiu începe lucrările pentru primul centru de aport voluntar al deșeurilor din oraș (foto)

Primăria Sibiu, prin constructorul Red Cons SRL, a început lucrările efective de amenajare a primului centru de aport voluntar a deșeurilor din municipiul Sibiu, acesta urmând să funcționeze pe un teren în suprafață de 2.420 mp, situat pe șoseaua Alba Iulia, nr. 110.

“Cetățenii conștiincioși, care colectează selectiv corect din responsabilitate, dar și pentru a-și reduce costurile cu taxa de salubrizare prin diminuarea cantităților de rezidual, vor putea aduce la acest centru oricând, în afara campaniilor de colectare, deșeurile din gospodării, de la reciclabile și biodegradabile și până la voluminoase și periculoase.Reamintesc că vom construi și un al doilea astfel de centru de aport voluntar, mai mare, în zona Dealului Gușteriței, în prezent fiind în curs de alcătuire documentația pentru procedura de achiziție a execuției lucrărilor.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Prin investiția în valoare de 2,8 milioane de lei se vor amenaja în termen de 6 luni:

✓ O platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri și a camioanelor care aduc/ridică containere;

✓ O platformă betonată pentru amplasarea containerelor;

✓ Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

✓ O zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;

✓ O copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise;

✓ Împrejmuirea amplasamentului cu gard din panouri pe stâlpi din oțel, cu poartă de acces culisantă ;

✓ În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane;

De asemenea, centrul va fi dotat prin acest contract cu următoarele:

➢ Un c ontainer pentru administrați a Centrului

➢ Un s eparator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;

➢ Stâlpi de iluminat și camere supraveghere.

Ce tipuri de deșeuri se vor primi aici?

o reciclabilele și biodeșeurile

o deșeurile voluminoase, inclusiv textile , mobilier , etc

o deșeurile periculoase (spre ex: bateriile și acumulatorii uzați, medicamente expirate, lacuri și vopsele uzate, cleiuri și adezivi, combustibili, uleiuri, lichid de frână & lubrifianți , doze de spray & recipiente sub presiune care încă au conținut, etc )

o deșeurile din construcții

o echipamentele electrice și electronice

o anvelopele și bateriile uzate

Până la finalizarea amenajării acestui Centru, Primăria Sibiu va pregăti și un regulament pentru acest serviciu.