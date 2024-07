cosmin vâtcă este noul antrenor al echipei acs mediaș

Se mizează pe juniorii din Mediaș

Reunirea echipei este programată luni, 22 iulie, la Mediaș. ”Au mai rămas destui jucători din vechiul lot, vom mai lua câțiva, dar ne bazăm pe tineri medieșeni. Este o nouă provocare pentru tinerii medieșeni, sunt câțiva foarte buni, trebuie să le dăm încredere. Unii poate au jucat mai puțin, dar toți am trecut prin asta, așa e viața de fotbalist. Încercăm să schimbăm strategia, avem jucători buni la Mediaș și ei trebuie să facă pasul mai sus, la Liga 3” a spus noul antrenor, Cosmin Vâtcă. Printre jucătorii care vin luni la reunire sunt Maxim, Noian, Avram, Țala, Jica, Blaga, Pajco, Tineiu, P.Stan, S. Bîrsan, A. Bîrsan, Necșa sau Orlandea.

Fostul portar a primit șansa să antreneze la Liga 3 chiar acasă, unde s-a stabilit de mulți ani alături de familie. ”Este o provocare uriașă și pentru mine, eu trăiesc fiecare clipă ca antrenor cum am trăit și ca jucător. Sunt bucuros că mi se oferă șansa să antrenez Mediașul, unde am avut atâtea satisfacții ca jucător. Am avut mai multe oferte, dar nu puteam refuza să antrenez acasă, și eu am nevoie de echipă, și ea de mine” a mai spus Cosmin Vâtcă.

Sezonul trecut, Cosmin Vâtcă a ratat câștigarea titlului județean cu Voința Sibiu, după care a anunțat că nu va mai antrena la nivel de Liga 4.