feeric fashion week la a 16-a ediție: spectacol pe pista aeroportului și pe circuit de karting

Feeric Fashion Week ajunge la a 16-a ediție, consolidându-și poziția de eveniment de referință în lumea modei internaționale.

Acest festival aduce la Sibiu personalități marcante din industrie și oferă o platformă esențială atât designerilor consacrați, cât și noii generații de creatori.

Participarea la toate prezentările de modă din cadrul Feeric Fashion Week este gratuită, oferind tuturor pasionaților de modă oportunitatea de a asista la evenimente creative deosebite. Numărul participanților este limitat doar de capacitatea locațiilor alese.

Educație și Antreprenoriat în Modă

Timp de două zile, Feeric Fashion Week va găzdui workshopuri susținute de IED – Istituto Europeo di Design și University of Westminster. „Legăturile internaționale sunt esențiale în dezvoltarea unui proiect precum Feeric Fashion Week, care nu oferă doar show, ci este un catalizator de schimbare a feței industriei modei în Europa de Est. De altfel, prin programul educațional continuu ne dorim să suplimentăm cunoștințele viitorilor designeri referitoare la piața în care își vor derula activitatea. Acest lucru presupune facilitarea interacțiunii designerilor emergenți cu profesioniști și persoane cheie din cele mai importante structuri de fashion. În plus, în aceasta ediție vom avea peste 12 locații diferite în care vom derula evenimente. Parteneriatele cu Istituto Europeo di Design și University of Westminster creează oportunități educaționale gratuite, iar conexiunile cu NEPI Rockcastle, Kreep Milano sau Imax Tree genereaza oportunități de expunere și comercializare pentru designerii din platforma noastră”, spune Mitichi, președintele Feeric Fashion Week. De-a lungul a două zile vor avea loc seminare axate pe antreprenoriatul în modă și industriile creative, cu prezentări despre utilizarea AI în modă și marketing de la Donald Gjoka (Coeval Studio, Milano) și despre sustenabilitatea în modă de la Sara Sozzani Maino (Vogue Talents). Campania “Give Credit”, prezentată de Andreea Tănăsescu (La Blouse Roumaine), va aborda relația dintre branduri și patrimoniul cultural. Iar Roxana Băiaș (NEPI Rockcastle) va discuta despre provocările și oportunitățile designerilor independenți în mediul comercial.

Mesaj social de solidaritate

Prezentările de modă vor debuta cu un puternic mesaj social, intenția fiind de a scoate în evidență contextul politico-social în care activează întreaga industrie. Designerii ucraineni de la Ukrainian Fashion Education Group vor deschide seria prezentărilor individuale de modă, aducând în fața publicului creații realizate în condiții dificile de război. Pentru a da și mai multă forță mesajului pe care dorim să îl transmitem, evenimentul se va desfășura în buncărul construit la subsolul Promenada Sibiu, oferind o experiență cu impact emoțional puternic.

Feeric Venue, situat în spațiul CineGold din Promenada Sibiu, va găzdui colecții capsule și experimentale ale designerilor din peste 20 de țări. Printre locațiile de showuri alese pentru ediția din acest an sunt câteva cu totul speciale, pentru că dacă Aeroportul Sibiu, Muzeul National Brukenthal și moara de făină a grupului Boromir pot fi familiare comunității Feeric, surprizele vin din modul în care aceste locații vor fi valorificate. Dacă în aeroport vom încerca să ridicăm moda la cer, la figurat, la circuitul de la Venom Kartingo vom accelera la propriu. Aceste locații neconvenționale vor crea o dinamică spectaculoasă pentru prezentările de modă.

Prezentările vor include o expoziție realizată de Acote Flowers la travelatoarele din Promenada Sibiu, subliniind preocuparea pentru sustenabilitatea mediului înconjurător. Moda, fiind una dintre cele mai poluante industrii, are responsabilitatea de a proteja natura și de a promova practici ecologice. „Pandemia a fost, cu certitudine, un fenomen nedorit și un factor devastator pentru industria modei, care este în continuare afectată de situația socio-politică internațională. La 4 ani de la declanșare, însă, putem să spunem că Feeric Fashion Week s-a întors pe calea pe care și-a propus-o și iată, că în această ediție, nu doar că ne sunt alături majoritatea susținătorilor internaționali din poziții cheie, dar avem și o participare extinsă din țări precum Paraguay, India, Uzbekistan, alături de oaspeți de seamă precum University of Westminster și Istituto Europeo di Design. Toata aceasta comunitate care gravitează în jurul evenimentului de la Sibiu contribuie la schimbarea feței industriei în această regiune a lumii. Acest lucru poate fi posibil doar prin alianțe solide între entități, care să ofere oportunități reale designerilor, iar noi, la Feeric Fashion Week, suntem factorul coagulant pentru un asemenea ecosistem prielnic dezvoltării industriei”, mai spune Mitichi.

Gala Feeric, în curtea Colegiului Brukenthal

Ziua de sâmbătă va culmina cu Gala Feeric în Piața Huet, unde vor avea loc prezentări de colecții ale designerilor români și internaționali, momente artistice și ceremonii de decernare de premii și burse de studiu. Gala va începe la ora 21. Înaintea galei, evenimentul “Acasă, la origini” va oferi o incursiune emoționantă în moștenirile culturale și identitatea noastră. Programul complet al Feeric Fashion Week 2024 poate fi consultat aici: https://www.feeric.ro/ro/schedule

Feeric Fashion Week este o acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, susținută de NEPI Rockcastle, Promenada Sibiu, Cinegold și Ford.