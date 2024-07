plângeri legate de condițiile și igiena de la lacurile din ocna sibiului. oamenii spun că ”este o mizerie de nedescris”. administratorul are două explicații (foto)

Un sibian susține că facilitățile și serviciile de la Lacurile Naturale Ocna Sibiului s-au înrăutățit în ultimii patru ani iar curățenia din băi lasă de dorit. Administratorul lacurilor spune că de cele mai multe ori oamenii sunt nepăsători de mizeria pe care o lasă în urma lor, fie pe plajă sau la băi.

Lacurile Ocna Sibiului au fost luate cu asalt anul acesta de către turiști. Unii dintre ei s-au arătat nemulțumiți de curățenia din băi și de pe plaje. Un sibian spune că el vine la Ocna Sibiului de patru ani de zile, timp în care a observat o degradare a stațiunii de la an la an.

„Am venit la prima oră și totuși este o mizerie de nedescris. La prima oră cred că ar trebui să fie curat. Toaletele sunt mizerabile, cabinele de duș la fel, coșurile de gunoi sunt pline, cișmelele de unde bei apă sunt pline de noroi, locurile de joacă pentru copii sunt teribil de murdare. E strigător la cer. În alte sezoane era mai bine. De patru ani de când vin la Ocna am observat că este din ce în ce mai rău”, a spus bărbatul.

Administratorul Lacurilor Ocna Sibiului, Ionuț Costea, spune că ori de câte ori au fost sesizate probleme a încercat să le remedieze cât de repede s-a putut. Însă ce privește lipsa curățeniei acesta spune că personalul nu face față raportat la numărul de turiști, dar amintește și de faptul că mulți dintre cei care merg la Ocna nu țin cont de reguli minime și lasă mizerie în urma lor.

Lipsa curățeniei din băi este și un efect al nepăsării persoanelor care merg la Ocna Sibiului pentru a se răcori. „Avem în plan să modernizăm băile dar anul viitor. Anul acesta bănuții pe care i-am avut i-am folosit pentru alte lucruri. Sarea ne face tot felul de probleme și din acest motiv ruginesc lucrurile atât de repede. În legătură cu curățenia depinde la ce oră a venit domnul. Într-adevăr fiind foarte cald, a venit multă lume după ora 20.00. Firma de curățenie lucrează până la 22.00, iar turiștii rămân în incintă până la 23.00 noaptea și atunci la la prima oră a dimineții cei de la curățenie adună pentru început mizeria de pe plajă și după încep cu toaletele. Dacă e număr mare de turiști, este destul de greu să gestionăm situația ș i oamenii sunt destul de dificili. Vin cu nămol la toalete și normal că următorul care vine spune că este mizerie”, a spus Ionuț Costea, administratorul de la Lacurile Naturale Ocna Sibiului.

Administratorul spune că băile au fost renovate, dar recunoaște că mai au nevoie de modificări. „Toaletele au fost renovate. Înainte aveam toalete turcești. Într-adevăr trebuie în fiecare an renovate, dar anul trecut am avut un sezon destul de prost, a plouat până în 15 iulie. Nu este așa simplu pentru că nu este o piscină. Marea problemă ne-o generează sarea. Acum am început să schimbăm totul cu inox și cu plastic pentru că sunt mai rezistente. Orice metal punem în afară de inox, în trei luni de zile ruginește complet” , a mai spus acesta.