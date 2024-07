marius măldărășanu a explicat ieșirea avută la finalul meciului cu universitatea craiova

După 0-0 la Sibiu în prima etapă cu Universitatea Craiova, antrenorul echipei FC Hermannstad, Marius Măldărășanu a amenințat voalat cu plecarea. Sâmbătă, într-o conferință de presă, tehnicianul și-a explicat ieșirea avută.

Marius Măldărășanu a pus ieșirea avută la finalul jocului cu Universitatea pe seama jocului slab din repriza secundă, dar și pe faptul că a pierdut mulți jucători de bază în ultimul an. Mai mult, își dorea să nu vadă în vestiar mulțumire după 0-0 cu Universitatea.

”Normal că am fost dezamăgit de repriza a doua a jocului cu Universitatea, din acest motiv am avut și acea reacție după meci, poate și pentru că foarte mulți în vestiar erau mulțumiți, dar eu îmi doresc mai mult. Poate ieșirea mea a deranjat, dar au mai fost 3-4 antrenori care au zis același lucru. Le-am zis băieților că vor mai veni jucători și îmi doream ca fiecare să vrea să vină chiar pe poziția lui, ca să crești valoric, concurența te face mai bun. Nu e normal să îți dorești să nu mai vină un coleg, doar că vei juca tu, se știe în fotbal că banca îți câștigă un campionat sau te ajută să atingi obiectivul. Cu toții ne dorim jucători nu doar numeric, ci și calitativ, cei veniți sunt foarte buni, din păcate au venit pe parcursul pregătirii, ne dorim să îi avem sănătoși. Apar probleme, sunt lucruri pe care trebuie să le gestionăm, încercăm să facem lucrurile cât se poate de bine și să facem un sezon cel puțin la fel de bun ca precedentul” a declarat Marius Măldărășanu.

7 jucători de bază pierduți în ultimul an

Antrenorul principal de la FC Hermannstadt s-a referit și la faptul că a pierdut șapte jucători de bază în ultimul an, începând cu Letica și Alhassan, continuând cu Sota, G. Iancu, Opruț, Butean și terminând cu Paraschiv. ”Nu caut alibiuri, e o realitate, am pierdut cinci jucători importanți față de returul trecut, încă doi în prima parte a sezonului trecut, în total sunt șapte la nivel de prim unsprezece și asta nu are cum să nu se simtă. Apoi avem jucători care au plecat, dar care și-au făcut datoria, Antoche, Fonseca, Medina, care au fost foarte buni de grup și care și-au făcut treaba atunci când au intrat. Este o schimbare destul de masivă a lotului față de startul sezonului trecut” a explicat tehnicianul echipei de pe malul Cibinului.

Se caută un mijlocaș central

Măldărășanu mai așteaptă un mijlocaș central, dar și un fundaș de bandă. Tehnicianul a subliniat că își dorea un jucătorul mai puțin valoros în startul pregătirilor, decât unul foarte valoros în luna septembrie. ”Mai avem nevoie de un mijlocaș central, dar ne gândim și la o bandă, în funcție de am putea găsi, atunci am putea jongla cu Oroian. Cu toții vrem un jucător de 10, dar dacă el vine în septembrie și nu știm cum vine și îl avem în octombrie, prefer de la început unul de 7 și să îl facem noi de 8,5, asta e filosofia mea, prefer să fim o echipă mai închegată ” a spus Marius Măldărășanu într-o postare video pe paginile oficiale ale clubului FC Hermannstadt.