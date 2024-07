marius măldărășanu, resemnat după eșecul cu u cluj. știe unde este vulnerabilă fc hermannstadt

La finalul meciului cu ”U” Cluj, pierdut duminică de sibieni cu 1-3, Marius Măldărășanu (49 de ani), antrenorul lui Hermannstadt a tras concluziile.

Tehnicianul a subliniat fragilitatea flancului stâng, acolo unde portughezul Goncalves a fost schimbat la pauză. După pauză, Măldărășanu a așteptat degeaba un gol care să relanseze meciul, pentru că elevii săi nu au avut ocazii.

”A câștigat echipa mai bună. Meciul s-a pierdut în prima repriză. Am avut prima situație, apoi au avut o dinamică foarte bună, noi am interpretat greșit momentele de translație în partea stângă, acolo ne-au suprins, au venit peste noi. Au venit ocaziile și cam toate au plecat din partea stângă a noastră. Am avut o reacție ok, iar a doua repriză așteptam un gol. Le-am spus și la pauză că orice gol înseamnă mult, ai șanse să intri în joc, de două ori în cariera mea de jucător am trăit de la 3-0 să fim egalați. E important să credem. Nu pot să spun că am jucat mai bine decât ei, au stat la căldura acelui 3-1, s-au apărat foarte bine, s-a văzut că ne-am dorit să marcăm. E un meci pe care trebuie să-l uităm, o înfrîngere dureroasă din care trebuie să învățăm” a spus Măldărășanu.

Tehnicianul spune că atacanții Markovic și Chițu ”Au fost primele minute împreună pentru Markovic și Chițu. Markovic nu a avut niciun minut jucat în pregătire. Relațiile de joc se câștigă în timp, ușor, ușor, Markovic și Chițu au calități extraordinare, sunt convins că ne vor ajuta. Eu am răbdare, sunt adeptul încrederii, le-am zis să ridice capul, băieții erau supărați, ceva normal. Vom analiza, trebuie să vedem unde s-a greșit. E început de campionat, credeam că putem mai mult. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să ne dorim mai mult. Avem jucători care au câștigat trofee și le-am cerut să tragă echipa după ei în momentele grele, avem jucători care poate sunt mai emotivi și își pierd încrederea când adversarul marchează. Eu, de când sunt aici, mi-am dorit să fac mai mult. Nu e un capăt de țară această înfrângere, sper să învățăm. Dacă vom câștiga etapa următoare, atunci vom intra pe un făgaș normal, altfel poți pierde ușor încrederea”, a mai declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

Jovan Markovic: ”O înfrângere dureroasă”

Atacantul Jovan Markovic a debutat duminică în tricoul celor de la FC Hermannstadt, intrând pe Cluj Arena din minutul 46, cînd gazdele conduceau cu 3-1. ”Nu prea am fost ok cu pregătirea. Sper să continui să joc cât mai mult. O înfrângere dureroasă, dar trebuie să câștigăm următorul meci. Avem un lot foarte bun, un grup foarte bun, un antrenor foarte bun, sper să mă acomodez cât mai repede, doar ce am venit de o săptămână și să arăt ce pot. Suntem câțiva jucători noi, trebuie să ne cunoaștem între noi, nu am avut timp, dar pe timp ce trece ne vom cunosște din ce în ce mai bine. Nu am să demonstrez nimănui nimic. În primul rând vreau să-mi demonstrez mie, pentru că știu ce pot. Vreau să joc cât mai mult, să înscriu cât mai mult, să-mi ajut echipa din momentul de față”, a spus Markovic la flash-interviurile de la finalul partidei cu U Cluj.

U Cluj a câștigat duminică pe teren propriu, 3-1 cu FC Hermannstadt, în etapa a doua a SuperLigii. Sibienii au un punct în primele două etape de Liga 1.